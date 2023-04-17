РИАН: Запад прикрывается помощью Украине, выжимая из нее последние ресурсы

17 апреля 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Запад предоставляет Украине финансовую помощь, чтобы потреблять ее дешевую энергию, считает Сергей Савчук Фото: Официальный сайт президента Украины Запад предоставляет Украине финансовую помощь для восстановления энергетической инфраструктуры, чтобы затем закупать дешевую украинскую энергию. Об этом рассказал обозреватель Сергей Савчук. «Украинские энергетики очень постарались, восстановили транзитные ЛЭП и готовы поставлять десятки, а в перспективе и сотни мегаватт своим русофобским соседям, спрыгнувшим с воображаемой иглы российского газа и нефти. Западные банкиры старание Киева оценили и кинули очередную финансовую подачку», — написал Сергей Савчук в своем материале для РИА Новости. В стране не осталось крупных потребителей энергии, поэтому избытки производства будет необходимо где-то сбывать. Автор материала отмечает, что финансовая помощь, оказанная Украине, не покроет реальные затраты на восстановление энергетических объектов. «Кто не понял: деньги эти предназначены не для спасения Украины, а для выжимания ее оставшегося потенциала досуха, до самого дна», — написал Савчук. Ранее для восстановления Украины собирались использовать замороженные Евросоюзом российские активы. Тем не менее ЕС признал, что для этого нет правовой базы, поэтому все замороженные средства придется вернуть, передает телеканал 360.

Запад предоставляет Украине финансовую помощь для восстановления энергетической инфраструктуры, чтобы затем закупать дешевую украинскую энергию. Об этом рассказал обозреватель Сергей Савчук. «Украинские энергетики очень постарались, восстановили транзитные ЛЭП и готовы поставлять десятки, а в перспективе и сотни мегаватт своим русофобским соседям, спрыгнувшим с воображаемой иглы российского газа и нефти. Западные банкиры старание Киева оценили и кинули очередную финансовую подачку», — написал Сергей Савчук в своем материале для РИА Новости. В стране не осталось крупных потребителей энергии, поэтому избытки производства будет необходимо где-то сбывать. Автор материала отмечает, что финансовая помощь, оказанная Украине, не покроет реальные затраты на восстановление энергетических объектов. «Кто не понял: деньги эти предназначены не для спасения Украины, а для выжимания ее оставшегося потенциала досуха, до самого дна», — написал Савчук. Ранее для восстановления Украины собирались использовать замороженные Евросоюзом российские активы. Тем не менее ЕС признал, что для этого нет правовой базы, поэтому все замороженные средства придется вернуть, передает телеканал 360.