Шмыгаль: США готовят для Украины «план Маршалла»

15 апреля 2023 в 21:27 Размер текста - 17 +

После конца СВО США начнут реализацию нового «плана Маршалла», следует из слов Дениса Шмыгаля Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и Украина разрабатывают аналог «плана Маршалла» для послевоенного восстановления Украины. Об этом заявил премьер Украины Денис Шмыгаль. «Результаты встречи с представителями американского правительства в очередной раз подтвердили стратегический характер наших взаимоотношений. На встречах с бизнесом говорили об инвестициях и страховании военных рисков, об аналоге „плана Маршала“ для Украины, о трансформации экономики», — заявил Денис Шмыгаль на видео, опубликованном в его telegram-канале. После второй мировой войны США предложили Европе кредит для восстановления разрушенной экономики и устранения торговых барьеров. Данный кредит носил «план Маршалла» в честь генерала армии США Джорджа Маршалла, который инициировал подобную помощь. Ранее Шмыгаль заявлял, что Запад обещает выделить Украине 115 миллиардов долларов. По его словам, они пойдут на «быстрое восстановление» и установление финансовой стабильности в стране. Помимо этого, Запад отправляет Украине военную помощь. Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после прекращения западного финансирования Украина не сможет выстоять, передает агентство Pravda.Ru .

США и Украина разрабатывают аналог «плана Маршалла» для послевоенного восстановления Украины. Об этом заявил премьер Украины Денис Шмыгаль. «Результаты встречи с представителями американского правительства в очередной раз подтвердили стратегический характер наших взаимоотношений. На встречах с бизнесом говорили об инвестициях и страховании военных рисков, об аналоге „плана Маршала“ для Украины, о трансформации экономики», — заявил Денис Шмыгаль на видео, опубликованном в его telegram-канале. После второй мировой войны США предложили Европе кредит для восстановления разрушенной экономики и устранения торговых барьеров. Данный кредит носил «план Маршалла» в честь генерала армии США Джорджа Маршалла, который инициировал подобную помощь. Ранее Шмыгаль заявлял, что Запад обещает выделить Украине 115 миллиардов долларов. По его словам, они пойдут на «быстрое восстановление» и установление финансовой стабильности в стране. Помимо этого, Запад отправляет Украине военную помощь. Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после прекращения западного финансирования Украина не сможет выстоять, передает агентство Pravda.Ru.