Шмыгаль: США готовят для Украины «план Маршалла»

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После конца СВО США начнут реализацию нового «плана Маршалла», следует из слов Дениса Шмыгаля Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США и Украина разрабатывают аналог «плана Маршалла» для послевоенного восстановления Украины. Об этом заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.

«Результаты встречи с представителями американского правительства в очередной раз подтвердили стратегический характер наших взаимоотношений. На встречах с бизнесом говорили об инвестициях и страховании военных рисков, об аналоге „плана Маршала“ для Украины, о трансформации экономики», — заявил Денис Шмыгаль на видео, опубликованном в его telegram-канале.

После второй мировой войны США предложили Европе кредит для восстановления разрушенной экономики и устранения торговых барьеров. Данный кредит носил «план Маршалла» в честь генерала армии США Джорджа Маршалла, который инициировал подобную помощь.

Ранее Шмыгаль заявлял, что Запад обещает выделить Украине 115 миллиардов долларов. По его словам, они пойдут на «быстрое восстановление» и установление финансовой стабильности в стране. Помимо этого, Запад отправляет Украине военную помощь. Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после прекращения западного финансирования Украина не сможет выстоять, передает агентство Pravda.Ru.

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США и Украина разрабатывают аналог «плана Маршалла» для послевоенного восстановления Украины. Об этом заявил премьер Украины Денис Шмыгаль. «Результаты встречи с представителями американского правительства в очередной раз подтвердили стратегический характер наших взаимоотношений. На встречах с бизнесом говорили об инвестициях и страховании военных рисков, об аналоге „плана Маршала“ для Украины, о трансформации экономики», — заявил Денис Шмыгаль на видео, опубликованном в его telegram-канале. После второй мировой войны США предложили Европе кредит для восстановления разрушенной экономики и устранения торговых барьеров. Данный кредит носил «план Маршалла» в честь генерала армии США Джорджа Маршалла, который инициировал подобную помощь. Ранее Шмыгаль заявлял, что Запад обещает выделить Украине 115 миллиардов долларов. По его словам, они пойдут на «быстрое восстановление» и установление финансовой стабильности в стране. Помимо этого, Запад отправляет Украине военную помощь. Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после прекращения западного финансирования Украина не сможет выстоять, передает агентство Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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