Запад отправит 115 млрд долларов на «быстрое восстановление» Украины

13 апреля 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Запад поможет Украине с быстрым восстановлением, заявил Денис Шмыгаль Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад выделил Украине 115 млрд долларов, которые будут направлены на «быстрое восстановление» и установление финансовой стабильности. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Международные партнеры предоставят Украине 115 млрд долларов долгосрочной поддержки, из которых 14 млрд будет потрачено на быстрое восстановление уже в 2023 году», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале. Он добавил, что выделение средств должно якобы послужить знаком для России о том, что западные страны будут до последнего оказывать поддержку украинской власти. Иная часть выделенных средств будет использоваться для достижения на Украине финансовой стабильности, заключил Шмыгаль. Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель назвал Европейский фонд мира новым источником финансирования Украины. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отчитался о том, что Германия за 2022 год выделила в поддержку Украины около 14 млрд евро, передает «Ридус». Также Запад направил на восстановление украинской энергосистемы 1,5 млрд долларов, сообщает телеканал 360.

Запад выделил Украине 115 млрд долларов, которые будут направлены на «быстрое восстановление» и установление финансовой стабильности. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Международные партнеры предоставят Украине 115 млрд долларов долгосрочной поддержки, из которых 14 млрд будет потрачено на быстрое восстановление уже в 2023 году», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале. Он добавил, что выделение средств должно якобы послужить знаком для России о том, что западные страны будут до последнего оказывать поддержку украинской власти. Иная часть выделенных средств будет использоваться для достижения на Украине финансовой стабильности, заключил Шмыгаль. Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель назвал Европейский фонд мира новым источником финансирования Украины. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отчитался о том, что Германия за 2022 год выделила в поддержку Украины около 14 млрд евро, передает «Ридус». Также Запад направил на восстановление украинской энергосистемы 1,5 млрд долларов, сообщает телеканал 360.