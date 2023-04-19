Минобороны: Россия разместила ракетные установки на Камчатке и Курилах

19 апреля 2023 в 08:37 Размер текста - 17 +

Россия развернула ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» на Камчатке и Курилах Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Российский Тихоокеанский флот разместил береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» на Камчатке и Курилах в рамках внезапной проверки военно-морских сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «В рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота, которая проводится по решению верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина, на Камчатке и на Курильских островах развернуты береговые ракетные комплексы „Бал“ и „Бастион“», — заявили в Минобороны. Сообщение приводит РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 14 апреля сообщил, что Тихоокеанский флот был приведен в высшую степень боевой готовности в рамках внезапной проверки. Целью мероприятий было определено нарастить способность отразить атаку противника с океанских и морских направлений, напоминает RT. Военный эксперт Владимир Гундаров предположил, что учения являются сигналом для США и их союзников на Дальнем Востоке, пишет MK.RU . Накануне Шойгу отчитался Путину о начале второго завершающего этапа проверки боеготовности российского флота, сообщает деловое издание «Взгляд».

Российский Тихоокеанский флот разместил береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» на Камчатке и Курилах в рамках внезапной проверки военно-морских сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «В рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота, которая проводится по решению верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина, на Камчатке и на Курильских островах развернуты береговые ракетные комплексы „Бал“ и „Бастион“», — заявили в Минобороны. Сообщение приводит РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 14 апреля сообщил, что Тихоокеанский флот был приведен в высшую степень боевой готовности в рамках внезапной проверки. Целью мероприятий было определено нарастить способность отразить атаку противника с океанских и морских направлений, напоминает RT. Военный эксперт Владимир Гундаров предположил, что учения являются сигналом для США и их союзников на Дальнем Востоке, пишет MK.RU. Накануне Шойгу отчитался Путину о начале второго завершающего этапа проверки боеготовности российского флота, сообщает деловое издание «Взгляд».