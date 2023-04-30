В Ростове родителей, убивших дочь под наркотиками, отправили за решетку

Ростовский суд Октябрьского района принял решение заключить под стражу супружескую пару, подозреваемую в убийстве восьмимесячной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следкома по Ростовской области.
«Судом Октябрьского района Ростова-на-Дону удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении супругов, подозреваемых в убийстве своего ребенка, меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты уголовного дела водворены в следственный изолятор до 28 июня 2023 года», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее стало известно, что супруги Яков и Анастасия подозреваются в убийстве своего ребенка. Пара избавилась от тела, однако следователи заметили в доме у них дома следы убийства, пишет VSE42.Ru. Позже в СМИ, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, писали, что в у отца и матери погибшей девочки в крови был обнаружен синтетический наркотик мефедрон.
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