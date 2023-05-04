Экс-начальника НИИ Минобороны отправили в колонию за ущерб в 6,7 млн рублей

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Приговор военному комиссару Андрею Житникову. Магнитогорск, фемида, суд
Суд обязал выплатить Андрея Колтукова 6,7 миллиона рублей Центральному НИИ Фото:

Военный суд приговорил экс-начальника Факультета государственного управления 21-го Научно-исследовательского института Минобороны Андрея Колтукова к четырем годам лишения свободы. Причиной тому стало фиктивное трудоустройство пятерых человек и ущерб в 6,7 миллиона рублей.

«Колтукова Андрея Анатольевича признать виновным в совершении преступления по статье превышение полномочий с причинением тяжких последствий. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении Гарнизонного военного суда, передает ТАСС.

Уточняется, что приговор Колтуков получил за фиктивное устройство на работу пяти сотрудников. Суд взыскал с него сумму причиненного ущерба в 6,7 миллиона рублей, которые бывший начальник должен будет выплатить третьему Центральному научно-исследовательскому институту при Минобороны.

URA.RU направило запрос в Московский гарнизонный военный суд для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал помощника главы МВД генерал-лейтенанта Сергея Умнова по делу о злоупотреблении полномочиями с петербургским фондом. Его приговорили к двум месяцам заключения под стражу, напоминает РАПСИ.

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Военный суд приговорил экс-начальника Факультета государственного управления 21-го Научно-исследовательского института Минобороны Андрея Колтукова к четырем годам лишения свободы. Причиной тому стало фиктивное трудоустройство пятерых человек и ущерб в 6,7 миллиона рублей. «Колтукова Андрея Анатольевича признать виновным в совершении преступления по статье превышение полномочий с причинением тяжких последствий. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении Гарнизонного военного суда, передает ТАСС. Уточняется, что приговор Колтуков получил за фиктивное устройство на работу пяти сотрудников. Суд взыскал с него сумму причиненного ущерба в 6,7 миллиона рублей, которые бывший начальник должен будет выплатить третьему Центральному научно-исследовательскому институту при Минобороны. URA.RU направило запрос в Московский гарнизонный военный суд для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее Басманный суд Москвы арестовал помощника главы МВД генерал-лейтенанта Сергея Умнова по делу о злоупотреблении полномочиями с петербургским фондом. Его приговорили к двум месяцам заключения под стражу, напоминает РАПСИ.
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