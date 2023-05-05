SHOT: москвич выскочил из окна шестого этажа, пытаясь спасти ноутбук

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Виды Москвы, машина скорой помощи, скорая помошь
Дмитрий госпитализирован в больницу Фото:

Житель Москвы по имени Дмитрий выпал с шестого этажа, попытавшись спасти ноутбук. После падения владелец техники выжил. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Приземлился Дима на козырек магазина. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом руки. Ноут спасти не смогли», — говорится в сообщении. Отмечается, что Дмитрий был в состоянии алкогольного опьянения.

Ноутбук выбросила мать 15-ти летнего соседа Дмитрия по съемной квартире. Предварительно, женщина таким образом хотела наказать своего сына за невыполненное домашнее задание.

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Житель Москвы по имени Дмитрий выпал с шестого этажа, попытавшись спасти ноутбук. После падения владелец техники выжил. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Приземлился Дима на козырек магазина. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом руки. Ноут спасти не смогли», — говорится в сообщении. Отмечается, что Дмитрий был в состоянии алкогольного опьянения. Ноутбук выбросила мать 15-ти летнего соседа Дмитрия по съемной квартире. Предварительно, женщина таким образом хотела наказать своего сына за невыполненное домашнее задание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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