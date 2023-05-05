Белоруссия поставила КПП для въезжающих россиян

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Российско-казахстанская граница. Курган, кпп, пограничная зона, пограничники, пункт пропуска, граница казахстана
На КПП проверяют документы Фото:

На въезде в Белоруссию из России открыли контрольно-пропускной пункт (КПП), идет проверка паспортов. КПП установлен на трассе М1.

«Согласно законодательству об органах пограничной службы, на въезде в Республику Беларусь сейчас будет вестись проверка документов», — цитирует газета «Коммерсантъ» заявление представителя Государственного пограничного комитета Белоруссии.

КПП на границе появились из-за подготовки к выполнению ратифицированного соглашения между республикой и Россией. Проверка границы будет проходить до указания о взаимном признании, передает РБК заявление белорусского Госпогранкомитета.

Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз в 2020 году. Согласно ему, иностранцы с российской или белорусской визой могут свободно перемещаться между государствами. Однако каждая страна вправе отказать гражданину в визите из соображений безопасности.

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На въезде в Белоруссию из России открыли контрольно-пропускной пункт (КПП), идет проверка паспортов. КПП установлен на трассе М1. «Согласно законодательству об органах пограничной службы, на въезде в Республику Беларусь сейчас будет вестись проверка документов», — цитирует газета «Коммерсантъ» заявление представителя Государственного пограничного комитета Белоруссии. КПП на границе появились из-за подготовки к выполнению ратифицированного соглашения между республикой и Россией. Проверка границы будет проходить до указания о взаимном признании, передает РБК заявление белорусского Госпогранкомитета. Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз в 2020 году. Согласно ему, иностранцы с российской или белорусской визой могут свободно перемещаться между государствами. Однако каждая страна вправе отказать гражданину в визите из соображений безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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