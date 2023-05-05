Белоруссия поставила КПП для въезжающих россиян

На въезде в Белоруссию из России открыли контрольно-пропускной пункт (КПП), идет проверка паспортов. КПП установлен на трассе М1.
«Согласно законодательству об органах пограничной службы, на въезде в Республику Беларусь сейчас будет вестись проверка документов», — цитирует газета «Коммерсантъ» заявление представителя Государственного пограничного комитета Белоруссии.
КПП на границе появились из-за подготовки к выполнению ратифицированного соглашения между республикой и Россией. Проверка границы будет проходить до указания о взаимном признании, передает РБК заявление белорусского Госпогранкомитета.
Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз в 2020 году. Согласно ему, иностранцы с российской или белорусской визой могут свободно перемещаться между государствами. Однако каждая страна вправе отказать гражданину в визите из соображений безопасности.
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