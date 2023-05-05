Белоруссия поставила КПП для въезжающих россиян 05 мая 2023 в 21:03 Размер текста - 17 + На КПП проверяют документы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На въезде в Белоруссию из России открыли контрольно-пропускной пункт (КПП), идет проверка паспортов. КПП установлен на трассе М1. «Согласно законодательству об органах пограничной службы, на въезде в Республику Беларусь сейчас будет вестись проверка документов», — цитирует газета «Коммерсантъ» заявление представителя Государственного пограничного комитета Белоруссии. КПП на границе появились из-за подготовки к выполнению ратифицированного соглашения между республикой и Россией. Проверка границы будет проходить до указания о взаимном признании, передает РБК заявление белорусского Госпогранкомитета. Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз в 2020 году. Согласно ему, иностранцы с российской или белорусской визой могут свободно перемещаться между государствами. Однако каждая страна вправе отказать гражданину в визите из соображений безопасности. На въезде в Белоруссию из России открыли контрольно-пропускной пункт (КПП), идет проверка паспортов. КПП установлен на трассе М1. «Согласно законодательству об органах пограничной службы, на въезде в Республику Беларусь сейчас будет вестись проверка документов», — цитирует газета «Коммерсантъ» заявление представителя Государственного пограничного комитета Белоруссии. КПП на границе появились из-за подготовки к выполнению ратифицированного соглашения между республикой и Россией. Проверка границы будет проходить до указания о взаимном признании, передает РБК заявление белорусского Госпогранкомитета. Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз в 2020 году. Согласно ему, иностранцы с российской или белорусской визой могут свободно перемещаться между государствами. Однако каждая страна вправе отказать гражданину в визите из соображений безопасности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям