Путин продемонстрировал особое отношение к губернатору Моору

Политолог Евгений Минченко: Путин продемонстрировал особое отношение к Моору

11 мая 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

Владимир Путин продемонстрировал положительное отношение к тюменскому губернатору Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин продемонстрировал особое отношение к тюменскому губернатору Александру Моору, напрямую заявив ему о своей поддержке. Тон диалога трактуется как очень позитивный. Об этом URA.RU сообщил федеральный политолог Евгений Минченко. «Президент по-разному общается с губернаторами. В данной ситуации он заявил о поддержке напрямую. Этим он продемонстрировал особое отношение к Александру Моору», — поделился Евгений Минченко. Ранее губернатор Моор отчитался перед Путиным о положении дел в регионе. На встрече президент поддержал Моора при выдвижении на новый срок.

Президент России Владимир Путин продемонстрировал особое отношение к тюменскому губернатору Александру Моору, напрямую заявив ему о своей поддержке. Тон диалога трактуется как очень позитивный. Об этом URA.RU сообщил федеральный политолог Евгений Минченко. «Президент по-разному общается с губернаторами. В данной ситуации он заявил о поддержке напрямую. Этим он продемонстрировал особое отношение к Александру Моору», — поделился Евгений Минченко. Ранее губернатор Моор отчитался перед Путиным о положении дел в регионе. На встрече президент поддержал Моора при выдвижении на новый срок.