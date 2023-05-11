Путин продемонстрировал особое отношение к губернатору Моору

Политолог Евгений Минченко: Путин продемонстрировал особое отношение к Моору
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин продемонстрировал положительное отношение к тюменскому губернатору Фото:

Президент России Владимир Путин продемонстрировал особое отношение к тюменскому губернатору Александру Моору, напрямую заявив ему о своей поддержке. Тон диалога трактуется как очень позитивный. Об этом URA.RU сообщил федеральный политолог Евгений Минченко.

«Президент по-разному общается с губернаторами. В данной ситуации он заявил о поддержке напрямую. Этим он продемонстрировал особое отношение к Александру Моору», — поделился Евгений Минченко.

Ранее губернатор Моор отчитался перед Путиным о положении дел в регионе. На встрече президент поддержал Моора при выдвижении на новый срок.

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Президент России Владимир Путин продемонстрировал особое отношение к тюменскому губернатору Александру Моору, напрямую заявив ему о своей поддержке. Тон диалога трактуется как очень позитивный. Об этом URA.RU сообщил федеральный политолог Евгений Минченко. «Президент по-разному общается с губернаторами. В данной ситуации он заявил о поддержке напрямую. Этим он продемонстрировал особое отношение к Александру Моору», — поделился Евгений Минченко. Ранее губернатор Моор отчитался перед Путиным о положении дел в регионе. На встрече президент поддержал Моора при выдвижении на новый срок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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