Фальков объяснил, как льготы для участников СВО повлияют на бюджетные места в вузах

Министр образования Фальков успокоил абитуриентов претендующих на бюджетные места в ВУЗах
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Валерий Фальков, интервью. Тюмень, фальков валерий
Фальков заявил, что бюджетных мест хватит на всех Фото:

Введение льгот для участников СВО и их семей при поступлении в высшие учебные заведения не оставит остальные категории абитуриентов без бюджетных мест. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Я могу всех успокоить и гарантировать что бюджетных мест хватит на всех», — передают слова Фалькова в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Глава Минобрнауки отметил, что в этом году запланировано беспрецедентное количество бюджетных мест — 626 тысяч. По словам Фалькова, опыт прошлых лет показывает, что, несмотря на льготы для участников СВО, все кто имеет право на получение бесплатного высшего образования, такую возможность получит.

Ранее сообщалось о кардинальных изменениях в приемной кампании в 2024 году. Со следующего года бакалавриат и специалитет объединят в одну форму, чтобы сформировать новую систему обучения с гибкими сроками и программами.

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Введение льгот для участников СВО и их семей при поступлении в высшие учебные заведения не оставит остальные категории абитуриентов без бюджетных мест. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. «Я могу всех успокоить и гарантировать что бюджетных мест хватит на всех», — передают слова Фалькова в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Глава Минобрнауки отметил, что в этом году запланировано беспрецедентное количество бюджетных мест — 626 тысяч. По словам Фалькова, опыт прошлых лет показывает, что, несмотря на льготы для участников СВО, все кто имеет право на получение бесплатного высшего образования, такую возможность получит. Ранее сообщалось о кардинальных изменениях в приемной кампании в 2024 году. Со следующего года бакалавриат и специалитет объединят в одну форму, чтобы сформировать новую систему обучения с гибкими сроками и программами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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