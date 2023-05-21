Фальков объяснил, как льготы для участников СВО повлияют на бюджетные места в вузах

Министр образования Фальков успокоил абитуриентов претендующих на бюджетные места в ВУЗах

21 мая 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Фальков заявил, что бюджетных мест хватит на всех Фото: Владимир Андреев © URA.RU Введение льгот для участников СВО и их семей при поступлении в высшие учебные заведения не оставит остальные категории абитуриентов без бюджетных мест. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. «Я могу всех успокоить и гарантировать что бюджетных мест хватит на всех», — передают слова Фалькова в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Глава Минобрнауки отметил, что в этом году запланировано беспрецедентное количество бюджетных мест — 626 тысяч. По словам Фалькова, опыт прошлых лет показывает, что, несмотря на льготы для участников СВО, все кто имеет право на получение бесплатного высшего образования, такую возможность получит. Ранее сообщалось о кардинальных изменениях в приемной кампании в 2024 году. Со следующего года бакалавриат и специалитет объединят в одну форму, чтобы сформировать новую систему обучения с гибкими сроками и программами.

Введение льгот для участников СВО и их семей при поступлении в высшие учебные заведения не оставит остальные категории абитуриентов без бюджетных мест. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. «Я могу всех успокоить и гарантировать что бюджетных мест хватит на всех», — передают слова Фалькова в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Глава Минобрнауки отметил, что в этом году запланировано беспрецедентное количество бюджетных мест — 626 тысяч. По словам Фалькова, опыт прошлых лет показывает, что, несмотря на льготы для участников СВО, все кто имеет право на получение бесплатного высшего образования, такую возможность получит. Ранее сообщалось о кардинальных изменениях в приемной кампании в 2024 году. Со следующего года бакалавриат и специалитет объединят в одну форму, чтобы сформировать новую систему обучения с гибкими сроками и программами.