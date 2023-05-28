Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область с помощью ударных дронов. О последствиях обстрела сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрелом село Новая Таволжанка, пострадавших нет. Осколками снарядов в четырех частных жилых домовладениях повреждены фасады, окна, заборы и хозпостройки», — написал Вячеслав Гладков в своем
Кроме того, ударный дрон врезался в автомобиль. Также наблюдаются повреждения линий электропередач и газопровода.
Ранее URA.RU рассказало, что Белгородская область за сутки подвергалась обстрелам более 240 раз. От прилетов пострадали Белгородский, Грайворонский, Шебекенский и другие районы.
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