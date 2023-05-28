Губернатор Белгородской области показал последствия атаки дрона на село. Фото

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Дрон. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон, stock
Вячеслав Гладков снял последствия прилетов снарядов и дронов ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область с помощью ударных дронов. О последствиях обстрела сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрелом село Новая Таволжанка, пострадавших нет. Осколками снарядов в четырех частных жилых домовладениях повреждены фасады, окна, заборы и хозпостройки», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Кроме того, ударный дрон врезался в автомобиль. Также наблюдаются повреждения линий электропередач и газопровода.

Ранее URA.RU рассказало, что Белгородская область за сутки подвергалась обстрелам более 240 раз. От прилетов пострадали Белгородский, Грайворонский, Шебекенский и другие районы.

Последствия ударов ВСУ в Новой Таволжанке
Последствия ударов ВСУ в Новой Таволжанке
Фото:
Последствия ударов ВСУ в Новой Таволжанке
Последствия ударов ВСУ в Новой Таволжанке
Фото:

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область с помощью ударных дронов. О последствиях обстрела сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Под обстрелом село Новая Таволжанка, пострадавших нет. Осколками снарядов в четырех частных жилых домовладениях повреждены фасады, окна, заборы и хозпостройки», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Кроме того, ударный дрон врезался в автомобиль. Также наблюдаются повреждения линий электропередач и газопровода. Ранее URA.RU рассказало, что Белгородская область за сутки подвергалась обстрелам более 240 раз. От прилетов пострадали Белгородский, Грайворонский, Шебекенский и другие районы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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