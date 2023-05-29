Лайма Вайкуле призвала всех пенсионеров делать операции

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Каждый пенсионер должен сделать себе пластическую операцию, заявила Лайма Вайкуле Фото:

Пенсионеры должны делать пластические операции, чтобы хорошо выглядеть. С таким заявлением выступила латвийская певица Лайма Вайкуле.

«Я иногда разговариваю с некоторыми женщинами, советую им делать пластику. Они говорят: „А для чего? Я бабушка“. Для внуков. Дети не любят некрасивых, они боятся старых людей», — заявила Лайма Вайкуле в ролике на своем youtube-канале. Она отметила, что люди пожилого возраста должны не бояться делать пластику.

В пример исполнительница привела себя. Она отметила, что любит делать пластические операции. По ее словам, это связано с влиянием наркоза.

Лайма Вайкуле родилась в СССР в 1954 году. Она является исполнительницей таких хитов, как «Вернисаж», «Еще не вечер», «Скрипач на крыше», «Шерлок Холмс». В 1987 году она заняла третье место в списке самых популярных певиц СССР по версии музыкальной рубрики «Звуковая дорожка». Сейчас Вайкуле перебралась жить в Латвию.

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Пенсионеры должны делать пластические операции, чтобы хорошо выглядеть. С таким заявлением выступила латвийская певица Лайма Вайкуле. «Я иногда разговариваю с некоторыми женщинами, советую им делать пластику. Они говорят: „А для чего? Я бабушка“. Для внуков. Дети не любят некрасивых, они боятся старых людей», — заявила Лайма Вайкуле в ролике на своем youtube-канале. Она отметила, что люди пожилого возраста должны не бояться делать пластику. В пример исполнительница привела себя. Она отметила, что любит делать пластические операции. По ее словам, это связано с влиянием наркоза. Лайма Вайкуле родилась в СССР в 1954 году. Она является исполнительницей таких хитов, как «Вернисаж», «Еще не вечер», «Скрипач на крыше», «Шерлок Холмс». В 1987 году она заняла третье место в списке самых популярных певиц СССР по версии музыкальной рубрики «Звуковая дорожка». Сейчас Вайкуле перебралась жить в Латвию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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