Лайма Вайкуле призвала всех пенсионеров делать операции

Пенсионеры должны делать пластические операции, чтобы хорошо выглядеть. С таким заявлением выступила латвийская певица Лайма Вайкуле.
«Я иногда разговариваю с некоторыми женщинами, советую им делать пластику. Они говорят: „А для чего? Я бабушка“. Для внуков. Дети не любят некрасивых, они боятся старых людей», — заявила Лайма Вайкуле в ролике на своем youtube-канале. Она отметила, что люди пожилого возраста должны не бояться делать пластику.
В пример исполнительница привела себя. Она отметила, что любит делать пластические операции. По ее словам, это связано с влиянием наркоза.
Лайма Вайкуле родилась в СССР в 1954 году. Она является исполнительницей таких хитов, как «Вернисаж», «Еще не вечер», «Скрипач на крыше», «Шерлок Холмс». В 1987 году она заняла третье место в списке самых популярных певиц СССР по версии музыкальной рубрики «Звуковая дорожка». Сейчас Вайкуле перебралась жить в Латвию.
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