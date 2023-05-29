Лайма Вайкуле призвала всех пенсионеров делать операции

29 мая 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Каждый пенсионер должен сделать себе пластическую операцию, заявила Лайма Вайкуле Фото: Okras/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0) Пенсионеры должны делать пластические операции, чтобы хорошо выглядеть. С таким заявлением выступила латвийская певица Лайма Вайкуле. «Я иногда разговариваю с некоторыми женщинами, советую им делать пластику. Они говорят: „А для чего? Я бабушка“. Для внуков. Дети не любят некрасивых, они боятся старых людей», — заявила Лайма Вайкуле в ролике на своем youtube-канале. Она отметила, что люди пожилого возраста должны не бояться делать пластику. В пример исполнительница привела себя. Она отметила, что любит делать пластические операции. По ее словам, это связано с влиянием наркоза. Лайма Вайкуле родилась в СССР в 1954 году. Она является исполнительницей таких хитов, как «Вернисаж», «Еще не вечер», «Скрипач на крыше», «Шерлок Холмс». В 1987 году она заняла третье место в списке самых популярных певиц СССР по версии музыкальной рубрики «Звуковая дорожка». Сейчас Вайкуле перебралась жить в Латвию.

Пенсионеры должны делать пластические операции, чтобы хорошо выглядеть. С таким заявлением выступила латвийская певица Лайма Вайкуле. «Я иногда разговариваю с некоторыми женщинами, советую им делать пластику. Они говорят: „А для чего? Я бабушка“. Для внуков. Дети не любят некрасивых, они боятся старых людей», — заявила Лайма Вайкуле в ролике на своем youtube-канале. Она отметила, что люди пожилого возраста должны не бояться делать пластику. В пример исполнительница привела себя. Она отметила, что любит делать пластические операции. По ее словам, это связано с влиянием наркоза. Лайма Вайкуле родилась в СССР в 1954 году. Она является исполнительницей таких хитов, как «Вернисаж», «Еще не вечер», «Скрипач на крыше», «Шерлок Холмс». В 1987 году она заняла третье место в списке самых популярных певиц СССР по версии музыкальной рубрики «Звуковая дорожка». Сейчас Вайкуле перебралась жить в Латвию.