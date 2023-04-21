В МИД РФ подробно объяснили Вайкуле значение памятников ВОВ

Захарова обвинила Вайкуле в глупости после ее слов об отсутствии художественной ценности памятников ВОВ

22 апреля 2023 в 00:12 Размер текста - 17 +

Марию Захарову (на фото) удивили слова Лаймы Вайкуле об отсутствии художественной ценности памятников ВОВ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание советской и латвийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле о том, что памятники не имеют никакой «художественной ценности». Свое объяснение Вайкуле она опубликовала в соцсети. «Лайме Вайкуле пошла на новый рекорд неадеквата, заявив, что памятники советским солдатам не имеют художественной ценности. Глупость, конечно, невозможная», — написала дипломат в своем telegram-канале . «Дело в том, что подсказка содержится в самом слове „памятник“. Оно произошло от „памяти“, а не „художественной ценности“. Людей, которые сносят памятники, тем более установленные в честь тех, кто отдал свою жизнь за других, не видя в них художественной ценности или отказывая себе в памяти, всегда называли варварами», — объяснила она. Ранее в декабре Мария Захарова прокомментировала высказывание певицы Лаймы Вайкуле о том, что она и артистка Алла Пугачева «содержали всю страну». «Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», — написала она.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание советской и латвийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле о том, что памятники не имеют никакой «художественной ценности». Свое объяснение Вайкуле она опубликовала в соцсети. «Лайме Вайкуле пошла на новый рекорд неадеквата, заявив, что памятники советским солдатам не имеют художественной ценности. Глупость, конечно, невозможная», — написала дипломат в своем telegram-канале. «Дело в том, что подсказка содержится в самом слове „памятник“. Оно произошло от „памяти“, а не „художественной ценности“. Людей, которые сносят памятники, тем более установленные в честь тех, кто отдал свою жизнь за других, не видя в них художественной ценности или отказывая себе в памяти, всегда называли варварами», — объяснила она. Ранее в декабре Мария Захарова прокомментировала высказывание певицы Лаймы Вайкуле о том, что она и артистка Алла Пугачева «содержали всю страну». «Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», — написала она.