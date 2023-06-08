ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации херсонцев

Украинские военные атаковали место сбора жителей Голой Пристань в Херсонской области. Населенный пункт был затоплен после разрушения Каховской ГЭС.
«ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани», — сообщает ТАСС. Там добавили, что данный населенный пункт был затоплен после разрушения Каховской ГЭС. В результате обстрела поднимается дым, а люди вынуждены перемещаться в безопасное место.
После разрушения Каховской ГЭС, в Голой Пристани и Алешках возникла одна из самых сложных ситуаций. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров, как сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. В настоящее время с помощью плавсредств уже эвакуировали 344 человека, которые находились на крышах и верхних этажах. Среди них много маломобильных и детей.
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