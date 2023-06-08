ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации херсонцев

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Вооруженные силы Украины. stock, выстрел, артиллерия, пушка, ВСУ, stock
После удара ВСУ люди перебираются в безопасное место Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Украинские военные атаковали место сбора жителей Голой Пристань в Херсонской области. Населенный пункт был затоплен после разрушения Каховской ГЭС.

«ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани», — сообщает ТАСС. Там добавили, что данный населенный пункт был затоплен после разрушения Каховской ГЭС. В результате обстрела поднимается дым, а люди вынуждены перемещаться в безопасное место.

После разрушения Каховской ГЭС, в Голой Пристани и Алешках возникла одна из самых сложных ситуаций. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров, как сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. В настоящее время с помощью плавсредств уже эвакуировали 344 человека, которые находились на крышах и верхних этажах. Среди них много маломобильных и детей.

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Украинские военные атаковали место сбора жителей Голой Пристань в Херсонской области. Населенный пункт был затоплен после разрушения Каховской ГЭС. «ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани», — сообщает ТАСС. Там добавили, что данный населенный пункт был затоплен после разрушения Каховской ГЭС. В результате обстрела поднимается дым, а люди вынуждены перемещаться в безопасное место. После разрушения Каховской ГЭС, в Голой Пристани и Алешках возникла одна из самых сложных ситуаций. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров, как сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. В настоящее время с помощью плавсредств уже эвакуировали 344 человека, которые находились на крышах и верхних этажах. Среди них много маломобильных и детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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