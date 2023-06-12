Путин выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони

Владимир Путин дружил с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему итальянскому коллеге Серджо Маттарелле в связи со смертью политика Сильвио Берлускони. Обращение опубликовано на сайте Кремля.
«Уважаемый господин президент. Примите самые глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося итальянского политика Сильвио Берлускони», — говорится в обращении Путина.
12 июня стало известно о смерти бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Ему было 86 лет.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!