Путин выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, путин владимир
Владимир Путин дружил с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони Фото:

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему итальянскому коллеге Серджо Маттарелле в связи со смертью политика Сильвио Берлускони. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент. Примите самые глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося итальянского политика Сильвио Берлускони», — говорится в обращении Путина.

12 июня стало известно о смерти бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Ему было 86 лет.

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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему итальянскому коллеге Серджо Маттарелле в связи со смертью политика Сильвио Берлускони. Обращение опубликовано на сайте Кремля. «Уважаемый господин президент. Примите самые глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося итальянского политика Сильвио Берлускони», — говорится в обращении Путина. 12 июня стало известно о смерти бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Ему было 86 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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