Путин вспомнил о своей дружбе с Берлускони

Путин заявил, что Берлускони был для него дорогим человеком и настоящим другом
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Встреча президента с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Смерть Сильвио Берлускони является невосполнимой потерей, заявил Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин рассказал, что умерший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был для него настоящим другом. Свои соболезнования президент выразил итальянскому лидеру Серджо Маттарелле.

«Для меня Сильвио был дорогим человеком, настоящим другом. Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях», — сказал Путин. Его слова опубликованы на официальном сайте президента РФ.

По словам президента, Берлускони всегда заряжал его жизненной энергией и оптимизмом. Путин добавил, что уход политика из жизни является невосполнимой потерей. Также российский лидер передал слова сочувствия родным и близким погибшего премьер-министра. «Желаю всем душевной стойкости перед лицом этой тяжелейшей утраты», — заключил Путин.

Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет 12 июня. По данным итальянского издания Corriere della Sera, политик скончался в госпитале Сан-Раффаэле в Милане, передает «Национальная служба новостей». Журналист Павел Зарубин показал эксклюзивные кадры рыбалки российского лидера и итальянского премьера.

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Президент России Владимир Путин рассказал, что умерший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был для него настоящим другом. Свои соболезнования президент выразил итальянскому лидеру Серджо Маттарелле. «Для меня Сильвио был дорогим человеком, настоящим другом. Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях», — сказал Путин. Его слова опубликованы на официальном сайте президента РФ. По словам президента, Берлускони всегда заряжал его жизненной энергией и оптимизмом. Путин добавил, что уход политика из жизни является невосполнимой потерей. Также российский лидер передал слова сочувствия родным и близким погибшего премьер-министра. «Желаю всем душевной стойкости перед лицом этой тяжелейшей утраты», — заключил Путин. Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет 12 июня. По данным итальянского издания Corriere della Sera, политик скончался в госпитале Сан-Раффаэле в Милане, передает «Национальная служба новостей». Журналист Павел Зарубин показал эксклюзивные кадры рыбалки российского лидера и итальянского премьера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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