Путин вспомнил о своей дружбе с Берлускони

Путин заявил, что Берлускони был для него дорогим человеком и настоящим другом

12 июня 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Смерть Сильвио Берлускони является невосполнимой потерей, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин рассказал, что умерший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был для него настоящим другом. Свои соболезнования президент выразил итальянскому лидеру Серджо Маттарелле. «Для меня Сильвио был дорогим человеком, настоящим другом. Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях», — сказал Путин. Его слова опубликованы на официальном сайте президента РФ. По словам президента, Берлускони всегда заряжал его жизненной энергией и оптимизмом. Путин добавил, что уход политика из жизни является невосполнимой потерей. Также российский лидер передал слова сочувствия родным и близким погибшего премьер-министра. «Желаю всем душевной стойкости перед лицом этой тяжелейшей утраты», — заключил Путин. Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет 12 июня. По данным итальянского издания Corriere della Sera, политик скончался в госпитале Сан-Раффаэле в Милане, передает «Национальная служба новостей». Журналист Павел Зарубин показал эксклюзивные кадры рыбалки российского лидера и итальянского премьера.

Президент России Владимир Путин рассказал, что умерший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был для него настоящим другом. Свои соболезнования президент выразил итальянскому лидеру Серджо Маттарелле. «Для меня Сильвио был дорогим человеком, настоящим другом. Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях», — сказал Путин. Его слова опубликованы на официальном сайте президента РФ. По словам президента, Берлускони всегда заряжал его жизненной энергией и оптимизмом. Путин добавил, что уход политика из жизни является невосполнимой потерей. Также российский лидер передал слова сочувствия родным и близким погибшего премьер-министра. «Желаю всем душевной стойкости перед лицом этой тяжелейшей утраты», — заключил Путин. Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет 12 июня. По данным итальянского издания Corriere della Sera, политик скончался в госпитале Сан-Раффаэле в Милане, передает «Национальная служба новостей». Журналист Павел Зарубин показал эксклюзивные кадры рыбалки российского лидера и итальянского премьера.