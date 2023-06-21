CNN сообщил о звуках из пропавшего возле «Титаника» батискафа

Поисковый экипаж зафиксировал звуки внутри пропавшего батискафа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту

Занимающиеся поисками пропавшего батискафа с туристами, который пропал на пути к «Титанику» 19 июня, услышали стуки во время обыска подводного аппарата с помощью гидролокаторов. Об этом написали в CNN со ссылкой на правительственную записку.

«Экипажи, ищущие подводный аппарат „Титан“, слышали стук каждые 30 минут во вторник. Четыре часа спустя после того, как были развернуты дополнительные гидролокаторы, стук все еще был слышен», — говорится в сообщении .

В материале уточнили, что также была слышна акустическая обратная связь, которая дает надежду на спасение выживших. Кроме того, канадский самолет Р3 обнаружил белый прямоугольный объект в воде, написали в издании.

Ранее стало известно, что 19 июня в Атлантике исчез батискаф с туристами, направлявшимися к обломкам «Титаника». Позже бывший капитан батискафа Костас Токтаридис предположил, что причинами пропажи батискафа могли стать разгерметизация, разрушение транспорта под внешним давлением, а также пожар на борту аппарата, передает «Федеральное агентство новостей».