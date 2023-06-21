Инженер назвал фатальную ошибку при конструировании пропавшего «Титана»

Инженер Черняев: на аппарате «Титан» не было ни сигнального устройства, ни навигации

22 июня 2023 в 05:27 Размер текста - 17 +

Батискаф «Титан» пропал в водах Атлантического океана Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту Батискаф «Титан», пропавший в Атлантическом океане, не был оснащен необходимыми средствами и системами спасения. С таким заявлением выступил гидронавт, командир глубоководного аппарата «Мир-2» Евгений Черняев. «На батискафе обязательно должен присутствовать пингер (специальное сигнальное устройство — прим. URA.RU), должна быть навигация. Тогда компьютер может вычислить координаты аппарата. <…> Ничего этого на „Титане“ нет. Обо всем этом надо думать и проектировать на этапе создания аппарата», — сказал Евгений Черняев в интервью ТАСС. Эксперт добавил, что на «Титане» также отсутствует аварийный буй и проблесковый маяк, что серьезно затрудняет поиск судна. Батискаф с пятью членами экипажа на борту двигался к месту крушения британского пассажирского лайнера «Титаник». С радаров он пропал 19 июня. При помощи глубоководного аппарата планировали собрать образцы ДНК в обозначенном районе Атлантического океана, рассказали в компании OceanGate Expeditions, которая курировала сбор этой информации. Ранее океанолог Анатолий Сагалевич предположил, что ЧП на произошло из-за конструкции батискафа. По мнению испытателя глубоководных аппаратов Дона Уолша, экипаж пропавшего «Титана» вряд ли удастся спасти. В американской береговой охране сообщили, что кислорода в батискафе осталось на несколько часов, передавал «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Батискаф «Титан», пропавший в Атлантическом океане, не был оснащен необходимыми средствами и системами спасения. С таким заявлением выступил гидронавт, командир глубоководного аппарата «Мир-2» Евгений Черняев. «На батискафе обязательно должен присутствовать пингер (специальное сигнальное устройство — прим. URA.RU), должна быть навигация. Тогда компьютер может вычислить координаты аппарата. <…> Ничего этого на „Титане“ нет. Обо всем этом надо думать и проектировать на этапе создания аппарата», — сказал Евгений Черняев в интервью ТАСС. Эксперт добавил, что на «Титане» также отсутствует аварийный буй и проблесковый маяк, что серьезно затрудняет поиск судна. Батискаф с пятью членами экипажа на борту двигался к месту крушения британского пассажирского лайнера «Титаник». С радаров он пропал 19 июня. При помощи глубоководного аппарата планировали собрать образцы ДНК в обозначенном районе Атлантического океана, рассказали в компании OceanGate Expeditions, которая курировала сбор этой информации. Ранее океанолог Анатолий Сагалевич предположил, что ЧП на произошло из-за конструкции батискафа. По мнению испытателя глубоководных аппаратов Дона Уолша, экипаж пропавшего «Титана» вряд ли удастся спасти. В американской береговой охране сообщили, что кислорода в батискафе осталось на несколько часов, передавал «Царьград».