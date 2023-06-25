В Москве назначили день сдачи ЕГЭ и ОГЭ из-за нерабочего понедельника

Резервный день сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку в Москве назначен на 1 июля
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Школьники будут сдавать ЕГЭ по математике в другой день Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Московские выпускники будут сдавать ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому 1 июля. Такие меры комплекс социального развития Москвы принял из-за нерабочего понедельника 26 июня. Он был назначен выходным днем из-за мятежа бизнесмена Евгения Пригожина.

«В связи с объявлением понедельника нерабочим днем резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку назначен на 1 июля», — сообщает пресс-служба ведомства. Ее слова приводит РИА Новости. Другой информации не приведено.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник 26 июня нерабочим днем из-за мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. В городе и области был введен режим контртеррористической операции (КТО). Пригожин обещал «дойти до Москвы» и крушить все позиции Минобороны РФ на своем пути из-за якобы удара по его бойцам. Конфликт удалось уладить президенту Беларуси Александру Лукашенко. Он уговорил Пригожина остановить мятеж.

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Московские выпускники будут сдавать ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому 1 июля. Такие меры комплекс социального развития Москвы принял из-за нерабочего понедельника 26 июня. Он был назначен выходным днем из-за мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. «В связи с объявлением понедельника нерабочим днем резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку назначен на 1 июля», — сообщает пресс-служба ведомства. Ее слова приводит РИА Новости. Другой информации не приведено. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник 26 июня нерабочим днем из-за мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. В городе и области был введен режим контртеррористической операции (КТО). Пригожин обещал «дойти до Москвы» и крушить все позиции Минобороны РФ на своем пути из-за якобы удара по его бойцам. Конфликт удалось уладить президенту Беларуси Александру Лукашенко. Он уговорил Пригожина остановить мятеж.
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