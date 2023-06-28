Байден перешел на искусственную вентиляцию легких во время сна

29 июня 2023 в 00:28 Размер текста - 17 +

Байден имеет проблемы с дыханием во время сна Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден для борьбы с нарушением дыхания во время сна начал использовать ночью аппарат для искусственной вентиляции легких СИПАП. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщают журналисты. «С 2008 года президент США обнародовал свои подробные медицинские отчеты о случаях ночного апноэ (нарушение дыхания во сне — прим. URA.RU). Прошлой ночью он (Байден — прим. URA.RU) использовал аппарат СИПАП», — передает слова источника агентство Reuters . Уточняется, что внимание привлекли следы на лице американского лидера. Представителям администрации Байдена пришлой уточнить причину их возникновения, а также пояснить, что использования аппарата для вентиляции легких не связано с новым заболеванием или негативными условиями окружающей среды. Ранее сообщалось, что у президента США Джо Байдена диагностировали коронавирус. В Белом доме сообщали, что он хорошо себя чувствует.

Президент США Джо Байден для борьбы с нарушением дыхания во время сна начал использовать ночью аппарат для искусственной вентиляции легких СИПАП. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщают журналисты. «С 2008 года президент США обнародовал свои подробные медицинские отчеты о случаях ночного апноэ (нарушение дыхания во сне — прим. URA.RU). Прошлой ночью он (Байден — прим. URA.RU) использовал аппарат СИПАП», — передает слова источника агентство Reuters. Уточняется, что внимание привлекли следы на лице американского лидера. Представителям администрации Байдена пришлой уточнить причину их возникновения, а также пояснить, что использования аппарата для вентиляции легких не связано с новым заболеванием или негативными условиями окружающей среды. Ранее сообщалось, что у президента США Джо Байдена диагностировали коронавирус. В Белом доме сообщали, что он хорошо себя чувствует.