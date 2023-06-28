28 июня 2023

Байден перешел на искусственную вентиляцию легких во время сна

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Байден имеет проблемы с дыханием во время сна Фото:

Президент США Джо Байден для борьбы с нарушением дыхания во время сна начал использовать ночью аппарат для искусственной вентиляции легких СИПАП. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщают журналисты.

«С 2008 года президент США обнародовал свои подробные медицинские отчеты о случаях ночного апноэ (нарушение дыхания во сне — прим. URA.RU). Прошлой ночью он (Байден — прим. URA.RU) использовал аппарат СИПАП», — передает слова источника агентство Reuters.

Уточняется, что внимание привлекли следы на лице американского лидера. Представителям администрации Байдена пришлой уточнить причину их возникновения, а также пояснить, что использования аппарата для вентиляции легких не связано с новым заболеванием или негативными условиями окружающей среды.

Ранее сообщалось, что у президента США Джо Байдена диагностировали коронавирус. В Белом доме сообщали, что он хорошо себя чувствует.

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Президент США Джо Байден для борьбы с нарушением дыхания во время сна начал использовать ночью аппарат для искусственной вентиляции легких СИПАП. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщают журналисты. «С 2008 года президент США обнародовал свои подробные медицинские отчеты о случаях ночного апноэ (нарушение дыхания во сне — прим. URA.RU). Прошлой ночью он (Байден — прим. URA.RU) использовал аппарат СИПАП», — передает слова источника агентство Reuters. Уточняется, что внимание привлекли следы на лице американского лидера. Представителям администрации Байдена пришлой уточнить причину их возникновения, а также пояснить, что использования аппарата для вентиляции легких не связано с новым заболеванием или негативными условиями окружающей среды. Ранее сообщалось, что у президента США Джо Байдена диагностировали коронавирус. В Белом доме сообщали, что он хорошо себя чувствует.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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