В Киеве спрогнозировали свою реакцию в случае ЧП на ЗАЭС

Котин: Киев может узнать о ЧП на ЗАЭС через два часа из-за отсутствия доступа к датчикам

01 июля 2023 в 00:17 Размер текста - 17 +

Киев заявил, что не имеет доступа к датчикам на Запорожской АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не имеет доступа к датчикам радиационного контроля на Запорожской АЭС (ЗАЭС), поэтому в случае ЧП она узнает об этом лишь через несколько часов. Об этом сказал глава украинского «Энергоатома» Петр Котин. «На сегодняшний день мы имеем датчики радиационного мониторинга на контролируемой Украиной территории на Правобережье, и по этим датчикам мы будем отслеживать. Если действительно будет выброс на Запорожской атомной станции, мы будем иметь информацию через несколько часов», — цитируют слова Котина РИА Новости. Ранее стало известно, что Киев установил два дополнительных датчика для измерения уровня радиации в Голосеевском и Святошинском районах украинской столицы на случай аварии на ЗАЭС. Всего в столице функционируют семь датчиков, которые передают информацию в реальном времени. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина может готовиться к очередному теракту, обвинив в этом Россию.

Украина не имеет доступа к датчикам радиационного контроля на Запорожской АЭС (ЗАЭС), поэтому в случае ЧП она узнает об этом лишь через несколько часов. Об этом сказал глава украинского «Энергоатома» Петр Котин. «На сегодняшний день мы имеем датчики радиационного мониторинга на контролируемой Украиной территории на Правобережье, и по этим датчикам мы будем отслеживать. Если действительно будет выброс на Запорожской атомной станции, мы будем иметь информацию через несколько часов», — цитируют слова Котина РИА Новости. Ранее стало известно, что Киев установил два дополнительных датчика для измерения уровня радиации в Голосеевском и Святошинском районах украинской столицы на случай аварии на ЗАЭС. Всего в столице функционируют семь датчиков, которые передают информацию в реальном времени. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина может готовиться к очередному теракту, обвинив в этом Россию.