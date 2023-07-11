Путин: РФ вовремя укрепила финансовую независимость на фоне кризиса в США

Повышение финансового суверенитета России произошло своевременно, так как в США имеет место кризис банковской сфере. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время встречи с главой правления ВТБ Андреем Костиным.
«То, что Вы сказали о повышении уровня [финансовой] независимости, суверенитета [России], может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих США», — сказал Владимир Путин. Его встреча с Костиным опубликована на сайте Кремля.
Повышение финансового суверенитета России произошло своевременно, так как в США имеет место кризис банковской сфере. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время встречи с главой правления ВТБ Андреем Костиным. «То, что Вы сказали о повышении уровня [финансовой] независимости, суверенитета [России], может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих США», — сказал Владимир Путин. Его встреча с Костиным опубликована на сайте Кремля. Ранее в США обанкротились Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, которые были одними из крупнейших в стране, напоминает MK.RU. После этого Штатам начали пророчить потерю позиций в высоком кредитном рейтинге ААА.