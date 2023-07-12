Вылет пассажиров из Рощино отложен на шесть часов
Самолет из Тюмени в Москву заменили из-за возможного задымления. Об этом URA.RU сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«12 июля в 14:05 экипаж воздушного судна Superjet авиакомпании „Россия“, выполнявший рейс 6362 по маршруту Тюмень — Москва/Шереметьево, доложил о возможном задымлении в салоне воздушного судна и возврате с исполнительного старта аэродрома Тюмень (Рощино). На борту находилось 82 пассажира», — рассказали в ведомстве.
По данным прокуратуры, факт возгорания суда не установлен. Но самолет решено было заменить, пассажиры вылетят в Москву в 20:00.
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