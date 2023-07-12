Самолет из Тюмени в Москву заменили из-за возможного задымления

12 июля 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

Вылет пассажиров из Рощино отложен на шесть часов Фото: Николай Бастриков © URA.RU Самолет из Тюмени в Москву заменили из-за возможного задымления. Об этом URA.RU сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «12 июля в 14:05 экипаж воздушного судна Superjet авиакомпании „Россия“, выполнявший рейс 6362 по маршруту Тюмень — Москва/Шереметьево, доложил о возможном задымлении в салоне воздушного судна и возврате с исполнительного старта аэродрома Тюмень (Рощино). На борту находилось 82 пассажира», — рассказали в ведомстве. По данным прокуратуры, факт возгорания суда не установлен. Но самолет решено было заменить, пассажиры вылетят в Москву в 20:00.

Самолет из Тюмени в Москву заменили из-за возможного задымления. Об этом URA.RU сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «12 июля в 14:05 экипаж воздушного судна Superjet авиакомпании „Россия“, выполнявший рейс 6362 по маршруту Тюмень — Москва/Шереметьево, доложил о возможном задымлении в салоне воздушного судна и возврате с исполнительного старта аэродрома Тюмень (Рощино). На борту находилось 82 пассажира», — рассказали в ведомстве. По данным прокуратуры, факт возгорания суда не установлен. Но самолет решено было заменить, пассажиры вылетят в Москву в 20:00.