Диверсанты ВСУ в упор расстреляли автомобиль с гражданскими
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Под Угледаром (ДНР) украинские диверсанты в упор расстреляли автомобиль с гражданскими. После происшествия по ВСУ начала бить российская артиллерия.
Диверсионно-разведывательная группировка (ДРГ) заметили, как мимо них проезжает автомобиль с гражданскими. Тогда диверсанты вышли на дорогу. Подошли к транспорту и в упор расстреляли всех, кто находился в машине. После этого по группировке начала бить российская артиллерия.
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