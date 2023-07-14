Украинские диверсанты расстреляли машину с мирными жителями под Угледаром. Видео

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Вооруженные силы Украины. stock, автомат, калашников, ак, ВСУ, stock
Диверсанты ВСУ в упор расстреляли автомобиль с гражданскими Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Под Угледаром (ДНР) украинские диверсанты в упор расстреляли автомобиль с гражданскими. После происшествия по ВСУ начала бить российская артиллерия.

Диверсионно-разведывательная группировка (ДРГ) заметили, как мимо них проезжает автомобиль с гражданскими. Тогда диверсанты вышли на дорогу. Подошли к транспорту и в упор расстреляли всех, кто находился в машине. После этого по группировке начала бить российская артиллерия.

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Под Угледаром (ДНР) украинские диверсанты в упор расстреляли автомобиль с гражданскими. После происшествия по ВСУ начала бить российская артиллерия. Диверсионно-разведывательная группировка (ДРГ) заметили, как мимо них проезжает автомобиль с гражданскими. Тогда диверсанты вышли на дорогу. Подошли к транспорту и в упор расстреляли всех, кто находился в машине. После этого по группировке начала бить российская артиллерия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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