Украинские диверсанты расстреляли машину с мирными жителями под Угледаром. Видео

14 июля 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Диверсанты ВСУ в упор расстреляли автомобиль с гражданскими Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Под Угледаром (ДНР) украинские диверсанты в упор расстреляли автомобиль с гражданскими. После происшествия по ВСУ начала бить российская артиллерия. Диверсионно-разведывательная группировка (ДРГ) заметили, как мимо них проезжает автомобиль с гражданскими. Тогда диверсанты вышли на дорогу. Подошли к транспорту и в упор расстреляли всех, кто находился в машине. После этого по группировке начала бить российская артиллерия.

Под Угледаром (ДНР) украинские диверсанты в упор расстреляли автомобиль с гражданскими. После происшествия по ВСУ начала бить российская артиллерия. Диверсионно-разведывательная группировка (ДРГ) заметили, как мимо них проезжает автомобиль с гражданскими. Тогда диверсанты вышли на дорогу. Подошли к транспорту и в упор расстреляли всех, кто находился в машине. После этого по группировке начала бить российская артиллерия.