Посла Украины вызвали в МИД Польши после заявлений Киева

Украинского посла вызвали в МИД Польши
Посол Украины был вызван в МИД Польши из-за заявлений киевских властей. Об этом сообщает польское международное ведомство.
«В штаб-квартиру министерства был приглашен посол Украины в Польше», — говорится в сообщении ведомства в Twitter. Его вызвали в связи с заявлениями представителей украинских властей.
Ранее произошла обратная ситуация: польского посла вызвали в МИД Украины. Тогда Киев оказался недоволен заявлениями бывшего министра обороны страны Радослава Сикорского. Тот говорил, что Украине стоит поблагодарить Варшаву за поддержку.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.