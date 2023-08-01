Посла Украины вызвали в МИД Польши после заявлений Киева

01 августа 2023 в 22:16 Размер текста - 17 +

Украинского посла вызвали в МИД Польши Фото: Анна Майорова © URA.RU Посол Украины был вызван в МИД Польши из-за заявлений киевских властей. Об этом сообщает польское международное ведомство. «В штаб-квартиру министерства был приглашен посол Украины в Польше», — говорится в сообщении ведомства в Twitter. Его вызвали в связи с заявлениями представителей украинских властей. Ранее произошла обратная ситуация: польского посла вызвали в МИД Украины. Тогда Киев оказался недоволен заявлениями бывшего министра обороны страны Радослава Сикорского. Тот говорил, что Украине стоит поблагодарить Варшаву за поддержку.

Посол Украины был вызван в МИД Польши из-за заявлений киевских властей. Об этом сообщает польское международное ведомство. «В штаб-квартиру министерства был приглашен посол Украины в Польше», — говорится в сообщении ведомства в Twitter. Его вызвали в связи с заявлениями представителей украинских властей. Ранее произошла обратная ситуация: польского посла вызвали в МИД Украины. Тогда Киев оказался недоволен заявлениями бывшего министра обороны страны Радослава Сикорского. Тот говорил, что Украине стоит поблагодарить Варшаву за поддержку.