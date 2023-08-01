Посла Украины вызвали в МИД Польши после заявлений Киева

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Украинского посла вызвали в МИД Польши Фото:

Посол Украины был вызван в МИД Польши из-за заявлений киевских властей. Об этом сообщает польское международное ведомство.

«В штаб-квартиру министерства был приглашен посол Украины в Польше», — говорится в сообщении ведомства в Twitter. Его вызвали в связи с заявлениями представителей украинских властей.

Ранее произошла обратная ситуация: польского посла вызвали в МИД Украины. Тогда Киев оказался недоволен заявлениями бывшего министра обороны страны Радослава Сикорского. Тот говорил, что Украине стоит поблагодарить Варшаву за поддержку.

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Посол Украины был вызван в МИД Польши из-за заявлений киевских властей. Об этом сообщает польское международное ведомство. «В штаб-квартиру министерства был приглашен посол Украины в Польше», — говорится в сообщении ведомства в Twitter. Его вызвали в связи с заявлениями представителей украинских властей. Ранее произошла обратная ситуация: польского посла вызвали в МИД Украины. Тогда Киев оказался недоволен заявлениями бывшего министра обороны страны Радослава Сикорского. Тот говорил, что Украине стоит поблагодарить Варшаву за поддержку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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