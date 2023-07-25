Wprost: поляки нервничают из-за приезжающих за деньгами украинских беженцев

26 июля 2023 в 04:09 Размер текста - 17 +

Поляки раздражены, что все выходит за грани разумного, когда речь заходит о требованиях Украины Фото: Сергей Русанов © URA.RU Поляки нервничают из-за расчетливых беженцев с Украины, которые приезжают за деньгами и грубо пользуются добротой Варшавы. Об этом заявляет председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. «Люди раздражены, что все выходит за грани разумного, когда речь заходит о требованиях Украины. Они видят людей, которые приезжают за помощью в размере 500 злотых, а после возвращаются в свою страну», — заявил Косиняк-Камыш в интервью изданию Wprost . Политик уверен, что власти Киева ведут себя аналогичным образом по отношению к Варшаве. Приток беженцев, финансовая помощь Украине, наводнение рынка Польши украинскими продуктами — все это негативно сказывается на стабильности страны. Но помощь не может быть без благодарности, в отношениях между стран такая система не работает, заявил Косиняк-Камыш. Ранее в Варшаве заявили, что внешний вид президента Украины Владимира Зеленского оскорбляет союзников на встречах высокого уровня. Об этом рассказал чешский журналист Роман Блашко.

Поляки нервничают из-за расчетливых беженцев с Украины, которые приезжают за деньгами и грубо пользуются добротой Варшавы. Об этом заявляет председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. «Люди раздражены, что все выходит за грани разумного, когда речь заходит о требованиях Украины. Они видят людей, которые приезжают за помощью в размере 500 злотых, а после возвращаются в свою страну», — заявил Косиняк-Камыш в интервью изданию Wprost. Политик уверен, что власти Киева ведут себя аналогичным образом по отношению к Варшаве. Приток беженцев, финансовая помощь Украине, наводнение рынка Польши украинскими продуктами — все это негативно сказывается на стабильности страны. Но помощь не может быть без благодарности, в отношениях между стран такая система не работает, заявил Косиняк-Камыш. Ранее в Варшаве заявили, что внешний вид президента Украины Владимира Зеленского оскорбляет союзников на встречах высокого уровня. Об этом рассказал чешский журналист Роман Блашко.