25 июля 2023

Wprost: поляки нервничают из-за приезжающих за деньгами украинских беженцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Страны европейского союза. Пермь , брусчатка, германия, европа, старый город, потсдам
Поляки раздражены, что все выходит за грани разумного, когда речь заходит о требованиях Украины Фото:

Поляки нервничают из-за расчетливых беженцев с Украины, которые приезжают за деньгами и грубо пользуются добротой Варшавы. Об этом заявляет председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.

«Люди раздражены, что все выходит за грани разумного, когда речь заходит о требованиях Украины. Они видят людей, которые приезжают за помощью в размере 500 злотых, а после возвращаются в свою страну», — заявил Косиняк-Камыш в интервью изданию Wprost.

Политик уверен, что власти Киева ведут себя аналогичным образом по отношению к Варшаве. Приток беженцев, финансовая помощь Украине, наводнение рынка Польши украинскими продуктами — все это негативно сказывается на стабильности страны. Но помощь не может быть без благодарности, в отношениях между стран такая система не работает, заявил Косиняк-Камыш.

Ранее в Варшаве заявили, что внешний вид президента Украины Владимира Зеленского оскорбляет союзников на встречах высокого уровня. Об этом рассказал чешский журналист Роман Блашко.

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Поляки нервничают из-за расчетливых беженцев с Украины, которые приезжают за деньгами и грубо пользуются добротой Варшавы. Об этом заявляет председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. «Люди раздражены, что все выходит за грани разумного, когда речь заходит о требованиях Украины. Они видят людей, которые приезжают за помощью в размере 500 злотых, а после возвращаются в свою страну», — заявил Косиняк-Камыш в интервью изданию Wprost. Политик уверен, что власти Киева ведут себя аналогичным образом по отношению к Варшаве. Приток беженцев, финансовая помощь Украине, наводнение рынка Польши украинскими продуктами — все это негативно сказывается на стабильности страны. Но помощь не может быть без благодарности, в отношениях между стран такая система не работает, заявил Косиняк-Камыш. Ранее в Варшаве заявили, что внешний вид президента Украины Владимира Зеленского оскорбляет союзников на встречах высокого уровня. Об этом рассказал чешский журналист Роман Блашко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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