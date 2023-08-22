Фигуристка Загитова опубликовала видео, на котором нарушает ПДД

Фигуристка Алина Загитова поделилась видео, на котором было видно, что автомобиль, которым она управляет, нарушает ПДД. В кадре машина проезжает через пешеходный переход, когда у пешеходов горит зеленый свет.
«В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет», — сообщает Sports.ru. Там добавили, что также, согласно Правилам дорожного движения, водителям запрещается использовать телефон без технического устройства, позволяющего вести переговоры без использования рук, во время движения согласно пункту 2.7 ПДД. Алина Загитова получила водительские права в мае 2020 года, когда ей исполнилось 18 лет.
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