Пермяк на BMW повредил в ДТП 5 машин в Екатеринбурге. Видео

11 сентября 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

BMW пермяк взял в аренду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Перми за рулем BMW устроил ДТП в Екатеринбурге и повредил пять машин. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. «26-летний Павел Глотов взял бэху напрокат в Перми и доехал на ней до Екб. Не успел вовремя свернуть и влетел в машины», — сообщает telegram-канал. ДТП произошло на улице Родонитовая. Также сообщается, что авто не принадлежит водителю, машина была арендована. Сам виновник аварии был трезв и в момент ДТП не справился с управлением.

Житель Перми за рулем BMW устроил ДТП в Екатеринбурге и повредил пять машин. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. «26-летний Павел Глотов взял бэху напрокат в Перми и доехал на ней до Екб. Не успел вовремя свернуть и влетел в машины», — сообщает telegram-канал. ДТП произошло на улице Родонитовая. Также сообщается, что авто не принадлежит водителю, машина была арендована. Сам виновник аварии был трезв и в момент ДТП не справился с управлением.