BMW пермяк взял в аренду
Житель Перми за рулем BMW устроил ДТП в Екатеринбурге и повредил пять машин. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.
«26-летний Павел Глотов взял бэху напрокат в Перми и доехал на ней до Екб. Не успел вовремя свернуть и влетел в машины», — сообщает telegram-канал. ДТП произошло на улице Родонитовая.
Также сообщается, что авто не принадлежит водителю, машина была арендована. Сам виновник аварии был трезв и в момент ДТП не справился с управлением.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.