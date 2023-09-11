Пермяк на BMW повредил в ДТП 5 машин в Екатеринбурге. Видео

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Авария на Куйбышева - Розы Люксембург с погоней и стрельбой. Екатеринбург, bmw, бмв, дтп, разбитый автомобиль, авария
BMW пермяк взял в аренду Фото:

Житель Перми за рулем BMW устроил ДТП в Екатеринбурге и повредил пять машин. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.

«26-летний Павел Глотов взял бэху напрокат в Перми и доехал на ней до Екб. Не успел вовремя свернуть и влетел в машины», — сообщает telegram-канал. ДТП произошло на улице Родонитовая.

Также сообщается, что авто не принадлежит водителю, машина была арендована. Сам виновник аварии был трезв и в момент ДТП не справился с управлением.

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Житель Перми за рулем BMW устроил ДТП в Екатеринбурге и повредил пять машин. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. «26-летний Павел Глотов взял бэху напрокат в Перми и доехал на ней до Екб. Не успел вовремя свернуть и влетел в машины», — сообщает telegram-канал. ДТП произошло на улице Родонитовая. Также сообщается, что авто не принадлежит водителю, машина была арендована. Сам виновник аварии был трезв и в момент ДТП не справился с управлением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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