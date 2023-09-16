Глава СНБО Данилов написал статью для Запада, как правильно помогать Украине

Западным странам дали рекомендации, как нужно правильно помогать Украине, чтобы страна смогла удержаться на плаву. Соответсвующую статью написал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
«Практика дозирования в оказании Украине военной помощи по соображениям страха, чтобы не вызвать раздражение <…> ложна в основе. Отказ или промедление с передачей [ВСУ] современного вооружения — это прямое поощрение Кремля», — написал Данилов в статье, опубликованной в украинском издании.
Данилов отметил, что в иностранных СМИ все чаще сообщается о провале контрнаступления Киева, высказываются мнения о том, что ВСУ не смогут освободить занятые территории, что конфликт с Россией необходимо прекратить как можно скорее. Все эти публикации, по мнению Данилова, грозят Украине «медленным распутыванием тщательно сплетенной сети иностранной помощи», — это определение, как он пишет, позаимствовал у журнала Foreign Affairs.
Чтобы этого не произошло Данилов фактически озвучил список требований украинской власти к странам Запада. Он требует «сформировать согласованную формулу собственного видения украинской победы, создающую политическую ответственность».
Секретарь СНБО считает, что Европа и США обязаны дать гарантии Киеву, что поставки вооружения не прекратятся даже в случае смены власти. Для этого нужно закрепить объемы и сроки помощи Киеву на законодательном уровне.
Ранее американские официальные лица обвинили Киев в том, что возможности, предоставленными союзниками, были упущены. Уточняется, что Украина приостановила контрнаступление из-за больших потерь техники. Сейчас ВСУ планируют пересмотреть свои стратегии.
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