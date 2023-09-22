Экс-финдиректору НОВАТЭКа дали срок за неуплату долгов

Суд США приговорил бывшего топ-менеджера компании РФ к семи годам тюрьмы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Америке суд приговорил бывшего заместителя председателя «Новатэка» Марка Джетвея к семи годам тюрьмы за схему сокрытие миллионов долларов с дохода и неуплату налогов. Об этом сообщили в минюсте США.

«Марк Джетвей из Неаполя, штат Флорида, был приговорен сегодня к 86 месяцам тюремного заключения за сокрытие миллионов долларов дохода на нераскрытых счетах в швейцарских банках и подачу ложной декларации в IRS. Джетвей также был приговорен к выплате штрафов в размере 350 тыс. долларов, а также к 4 млн долларов в качестве реституции США», — говорится в заявлении минюста .

Согласно судебным документам, с 2005 по 2015 год Джетвей скрывал право собственности и контроль над значительными офшорными активами. И не платил налоги.

«В течение нескольких лет Джетвей удалил свое имя со счетов и сделал свою тогдашнюю жену, гражданку России, бенефициарным владельцем счетов. Сумма швейцарских счетов на тот момент составила более 93 миллионов долларов», — отмечают в минюсте.

Джетвей был членом совета директоров «Новатэка» и работал главным финдиректором компании с 2003 по 2014 гг. С 2010 года он занимал должность зампредседателя правления.

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