Поставщик ФСИН Тюмени не может выплатить долги. Скрин

В Тюмени банкротят компанию, поставлявшую стройматериалы исправительным колониям
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Лесоперерабатывающая компания имела контракты в Свердловской области и пыталась выиграть тендеры ВС РФ Фото:

Деревообрабатывающий завод, который поставлял строительные материалы тюменскому управлению ФСИН, не может вернуть больше 36 миллионов долгов, среди которых есть и налоговые. О том, что в адрес Варваринской лесоперерабатывающей компании подан иск о банкротстве, сообщает электронная картотека арбитражных дел.

«Дело А70-20302/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Варваринская лесоперерабатывающая компания“, зарегистрированная в Ярковском районе Тюменской области. Сумма иска не обозначена, иск зарегистрирован в системе», — сообщает «Электронное правосудие».

По данным СБИС, компания имеет в портфеле выполненные контракты с санкт-петербургским отделением «Ростелекома», исправительными колониями в Тюменской и Курганской областях, а так же несколько успешных поставок в ХМАО и Свердловскую область. Известно так же, что завод пытался выиграть торги, организованные ВС РФ, ПАО «Транснефть» и другими крупными заказчиками. В настоящий момент у поставщика больше 36 млн рублей долгов, абсолютно отрицательную рентабельность, а ее счета арестованы.

Ранее URA.RU рассказало еще об одном громком банкротстве в Тюменской области. Бюджету задолжал поставщик «Россетей», «Транснефти» и «Газпрома».

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Деревообрабатывающий завод, который поставлял строительные материалы тюменскому управлению ФСИН, не может вернуть больше 36 миллионов долгов, среди которых есть и налоговые. О том, что в адрес Варваринской лесоперерабатывающей компании подан иск о банкротстве, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Дело А70-20302/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Варваринская лесоперерабатывающая компания“, зарегистрированная в Ярковском районе Тюменской области. Сумма иска не обозначена, иск зарегистрирован в системе», — сообщает «Электронное правосудие». По данным СБИС, компания имеет в портфеле выполненные контракты с санкт-петербургским отделением «Ростелекома», исправительными колониями в Тюменской и Курганской областях, а так же несколько успешных поставок в ХМАО и Свердловскую область. Известно так же, что завод пытался выиграть торги, организованные ВС РФ, ПАО «Транснефть» и другими крупными заказчиками. В настоящий момент у поставщика больше 36 млн рублей долгов, абсолютно отрицательную рентабельность, а ее счета арестованы. Ранее URA.RU рассказало еще об одном громком банкротстве в Тюменской области. Бюджету задолжал поставщик «Россетей», «Транснефти» и «Газпрома».
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