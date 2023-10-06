Отец летчика-предателя Кузьминова призвал сына и его мать покаяться

06 октября 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

За угон вертолета Кузьминову обещали 500 тысяч долларов Фото: U.S. Army / Spc. Preston Hammon Биологический отец летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего на Украину вертолет Ми-8, сказал, что мать и сын должны покаяться перед Богом. В августе солдат угнал вертолет и похитил двух сослуживцев, которых позже убили украинские националисты. Комментарием отца поделилось издание RT. «Если бы я мог к ним обратиться (к Максиму Кузьминову и его матери — прим. URA.RU), то сказал бы им обоим, что они в первую очередь должны покаяться перед Богом. А дальше пусть поступают, как им совесть велит», — сказал отец летчика-предателя в разговоре с RT. Он также отметил, что у сына всегда были на первом месте финансы, а не «принципы божьи, человеческие». Мать летчика, которая, по мнению отца, спровоцировала его на побег в январе 2023 года улетела в турецкую Анталью. Кузьмин во время угона самолета не рассказал сослуживцам о плане побега. Летчик-штурман и бортовой техник отказались сдаваться в плен ВСУ, поэтому были убиты. За предательство родины по заданию Киева молодому человеку пообещали выплатить 500 тысяч долларов (более 48 млн рублей — прим. URA.RU) в гривнах. Такую цену за вертолет с запчастями для истребителей озвучил представитель главного управления украинской разведки Андрей Юсов. В Кремле отказались комментировать инцидент с Кузьминовым, переадресовав вопросы к Минобороны РФ. Российское оборонное ведомство при этом подтверждало информацию о пропаже вертолета Ми-8, не приводя других подробностей о его угоне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Биологический отец летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего на Украину вертолет Ми-8, сказал, что мать и сын должны покаяться перед Богом. В августе солдат угнал вертолет и похитил двух сослуживцев, которых позже убили украинские националисты. Комментарием отца поделилось издание RT. «Если бы я мог к ним обратиться (к Максиму Кузьминову и его матери — прим. URA.RU), то сказал бы им обоим, что они в первую очередь должны покаяться перед Богом. А дальше пусть поступают, как им совесть велит», — сказал отец летчика-предателя в разговоре с RT. Он также отметил, что у сына всегда были на первом месте финансы, а не «принципы божьи, человеческие». Мать летчика, которая, по мнению отца, спровоцировала его на побег в январе 2023 года улетела в турецкую Анталью. Кузьмин во время угона самолета не рассказал сослуживцам о плане побега. Летчик-штурман и бортовой техник отказались сдаваться в плен ВСУ, поэтому были убиты. За предательство родины по заданию Киева молодому человеку пообещали выплатить 500 тысяч долларов (более 48 млн рублей — прим. URA.RU) в гривнах. Такую цену за вертолет с запчастями для истребителей озвучил представитель главного управления украинской разведки Андрей Юсов. В Кремле отказались комментировать инцидент с Кузьминовым, переадресовав вопросы к Минобороны РФ. Российское оборонное ведомство при этом подтверждало информацию о пропаже вертолета Ми-8, не приводя других подробностей о его угоне.