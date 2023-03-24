Кадыров получил новый статус в Чечне

Кадырова наградили медалью «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики»

25 марта 2023 в 01:40 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров награжден за защиту конституционных прав и свобод чеченцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров получил медаль «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики». Награду политику вручил омбудсмен республики Мансур Солтаев. «Когда у чеченского народа не было никаких прав, Ахмат-Хаджи Кадыров (отец Рамзана Кадырова — прим. ред.) защитил нас. Он является главным и первым правозащитником чеченского народа. На его пути трудится глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, который выстроил всю систему защиты прав граждан», — цитирует слова Мансура Солтаева РИА Новости. Уточняется, что Рамзан Кадыров награжден за выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан, принципиальность в отстаивании интересов чеченского народа и приверженность традиционным ценностям. Аналогичные награды получили посмертно его отец Ахмат-Хаджи Кадыров и глава регионального общественного фонда им. Ахмата-Хаджи Кадырова — Аймани Кадырова. Рамзан Кадыров в 2022 году получил награду от президента России Владимира Путина. Глава Чечни был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Также он был награжден орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение. Помимо этого глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручил Кадырову награду Героя ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил медаль «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики». Награду политику вручил омбудсмен республики Мансур Солтаев. «Когда у чеченского народа не было никаких прав, Ахмат-Хаджи Кадыров (отец Рамзана Кадырова — прим. ред.) защитил нас. Он является главным и первым правозащитником чеченского народа. На его пути трудится глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, который выстроил всю систему защиты прав граждан», — цитирует слова Мансура Солтаева РИА Новости. Уточняется, что Рамзан Кадыров награжден за выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан, принципиальность в отстаивании интересов чеченского народа и приверженность традиционным ценностям. Аналогичные награды получили посмертно его отец Ахмат-Хаджи Кадыров и глава регионального общественного фонда им. Ахмата-Хаджи Кадырова — Аймани Кадырова. Рамзан Кадыров в 2022 году получил награду от президента России Владимира Путина. Глава Чечни был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Также он был награжден орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение. Помимо этого глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручил Кадырову награду Героя ЛНР.