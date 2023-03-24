Кадыров получил новый статус в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил медаль «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики». Награду политику вручил омбудсмен республики Мансур Солтаев.
«Когда у чеченского народа не было никаких прав, Ахмат-Хаджи Кадыров (отец Рамзана Кадырова — прим. ред.) защитил нас. Он является главным и первым правозащитником чеченского народа. На его пути трудится глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, который выстроил всю систему защиты прав граждан», — цитирует слова Мансура Солтаева РИА Новости.
Уточняется, что Рамзан Кадыров награжден за выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан, принципиальность в отстаивании интересов чеченского народа и приверженность традиционным ценностям. Аналогичные награды получили посмертно его отец Ахмат-Хаджи Кадыров и глава регионального общественного фонда им. Ахмата-Хаджи Кадырова — Аймани Кадырова.
Рамзан Кадыров в 2022 году получил награду от президента России Владимира Путина. Глава Чечни был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Также он был награжден орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение. Помимо этого глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручил Кадырову награду Героя ЛНР.
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