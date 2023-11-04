В Британии раскрыли, когда Украина упустила свой шанс на победу

Украина потеряла шансы на успех в конфликте с Россией еще летом, когда не смога добиться успеха в своем контрнаступлении. Об этом заявил отставной полковник британской армии Ричард Кемп.
«В ситуации, когда она (украинская армия — прим. URA.RU) лишена нужного ей для победы оружия, а внимание мира смещается в сторону Израиля, перспективы выглядят плачевными», — заявил Ричард Кемп. Его слова приводит британская газета
По словам отставного полковника британской армии, украинская армия не смогла нанести существенного ущерба российской обороне и заставить понести большие потери. Без этого Киеву не с чем идти за поддержкой к западным союзникам, а значит Европа и США будет охотнее склонять Украину договариваться с Россией, считает Кемп.
Ранее телеканал 360 рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен опроверг информацию о давлении со стороны стран Запада в вопросе начала переговоров с Россией. Кроме того он вновь исключил саму возможность переговоров.
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