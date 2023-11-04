04 ноября 2023

В Британии раскрыли, когда Украина упустила свой шанс на победу

Telegraph: ВСУ упустили шанс на победу, не добившись успеха в контрнаступлении
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, армия, украина, флаг, танк, всу, stock
Украинская армия не смогла нанести существенного ущерба российской обороне, считают эксперты Фото:
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Украина потеряла шансы на успех в конфликте с Россией еще летом, когда не смога добиться успеха в своем контрнаступлении. Об этом заявил отставной полковник британской армии Ричард Кемп.

«В ситуации, когда она (украинская армия — прим. URA.RU) лишена нужного ей для победы оружия, а внимание мира смещается в сторону Израиля, перспективы выглядят плачевными», — заявил Ричард Кемп. Его слова приводит британская газета The Daily Telegraph.

По словам отставного полковника британской армии, украинская армия не смогла нанести существенного ущерба российской обороне и заставить понести большие потери. Без этого Киеву не с чем идти за поддержкой к западным союзникам, а значит Европа и США будет охотнее склонять Украину договариваться с Россией, считает Кемп.

Ранее телеканал 360 рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен опроверг информацию о давлении со стороны стран Запада в вопросе начала переговоров с Россией. Кроме того он вновь исключил саму возможность переговоров.

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Украина потеряла шансы на успех в конфликте с Россией еще летом, когда не смога добиться успеха в своем контрнаступлении. Об этом заявил отставной полковник британской армии Ричард Кемп. «В ситуации, когда она (украинская армия — прим. URA.RU) лишена нужного ей для победы оружия, а внимание мира смещается в сторону Израиля, перспективы выглядят плачевными», — заявил Ричард Кемп. Его слова приводит британская газета The Daily Telegraph. По словам отставного полковника британской армии, украинская армия не смогла нанести существенного ущерба российской обороне и заставить понести большие потери. Без этого Киеву не с чем идти за поддержкой к западным союзникам, а значит Европа и США будет охотнее склонять Украину договариваться с Россией, считает Кемп. Ранее телеканал 360 рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен опроверг информацию о давлении со стороны стран Запада в вопросе начала переговоров с Россией. Кроме того он вновь исключил саму возможность переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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