В Польше отменили концерты «Пошлой Молли» после шутки солиста про Россию 07 ноября 2023 в 20:24 Размер текста - 17 + Кирилл Бледный призвал поляков разговаривать на русском языке Фото: Дарья Попова © URA.RU Участник рок-группы «Пошлая молли» Кирилл Бледный призвал поляков разговаривать на русском языке. Организаторы концертов в Польше приняли решение отменить выступления группы. «В связи с заявлением вокалиста группы „Пошлая Молли“ в сети, мы заявляем, что следующие концерты отменяются», — заявили представители по организации концертов Winiary Bookings. Их слова приводит польский журнал Wprost. Позже солист рок-группы опубликовал заявление в соцсети, где объяснил свою выходку шуткой. По его словам, такой юмор «видимо не для всех». Ранее Кирилл Бледный предложил стать Польше частью РФ, передает телеканал 360. По его словам, польский язык выводит из себя. Участник рок-группы «Пошлая молли» Кирилл Бледный призвал поляков разговаривать на русском языке. Организаторы концертов в Польше приняли решение отменить выступления группы. «В связи с заявлением вокалиста группы „Пошлая Молли“ в сети, мы заявляем, что следующие концерты отменяются», — заявили представители по организации концертов Winiary Bookings. Их слова приводит польский журнал Wprost. Позже солист рок-группы опубликовал заявление в соцсети, где объяснил свою выходку шуткой. По его словам, такой юмор «видимо не для всех». Ранее Кирилл Бледный предложил стать Польше частью РФ, передает телеканал 360. По его словам, польский язык выводит из себя. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям