Помощник президента Левитин в Челябинске назвал УрФО примером для развития

10 ноября 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Левитин назвал УрФО примером для инвестиций и развития промышленности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Помощник президента РФ Игорь Левитин на Русском экономическом форуме назвал Уральский федеральный округ примером для развития промышленности. Его слова 10 ноября передает корреспондент URA.RU. «Уральский федеральный округ сегодня является примером для инвестиций, для развития промышленности. Поэтому очень хорошо, что РЭФ проходит на Урале» — заявил Левитин. В своем выступлении на форуме Левитин также заявил о неуязвимости России. Искусственно сдерживать развитие России извне невозможно, считает помощник президента. Русский экономический форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. Организаторами форума выступили правительство Челябинской области, Комиссия Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», Общественная палата РФ и Всемирный Русский Народный Собор.

Помощник президента РФ Игорь Левитин на Русском экономическом форуме назвал Уральский федеральный округ примером для развития промышленности. Его слова 10 ноября передает корреспондент URA.RU. «Уральский федеральный округ сегодня является примером для инвестиций, для развития промышленности. Поэтому очень хорошо, что РЭФ проходит на Урале» — заявил Левитин. В своем выступлении на форуме Левитин также заявил о неуязвимости России. Искусственно сдерживать развитие России извне невозможно, считает помощник президента. Русский экономический форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. Организаторами форума выступили правительство Челябинской области, Комиссия Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», Общественная палата РФ и Всемирный Русский Народный Собор.