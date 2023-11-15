Школьников будут учить общевойсковому бою и применению БПЛА

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Дрон. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, stock,  дрон
Школьников будут обучать управлению БПЛА Фото:

Российских школьников будут обучать управлению беспилотниками, а также общевойсковому бою в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Соответствующий проект опубликован на портале опубликования нормативно-правовых актов.

«По учебному предмету „Основы безопасности и защиты Родины“ <…> требования к предметным результатам освоения базового курса <…> должны отражать: сформированность представлений о современном общевойсковом бое; <…> способS боевого применения БПЛА», — отмечается в соответствующем документе Минпросвещения РФ.

Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» появится в школах с 2024 года. Отмечается, что к преподаванию будут привлечены, в том числе, и участники спецоперации на Украине.

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Российских школьников будут обучать управлению беспилотниками, а также общевойсковому бою в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Соответствующий проект опубликован на портале опубликования нормативно-правовых актов. «По учебному предмету „Основы безопасности и защиты Родины“ <…> требования к предметным результатам освоения базового курса <…> должны отражать: сформированность представлений о современном общевойсковом бое; <…> способS боевого применения БПЛА», — отмечается в соответствующем документе Минпросвещения РФ. Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» появится в школах с 2024 года. Отмечается, что к преподаванию будут привлечены, в том числе, и участники спецоперации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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