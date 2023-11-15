Школьников будут учить общевойсковому бою и применению БПЛА

Российских школьников будут обучать управлению беспилотниками, а также общевойсковому бою в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Соответствующий проект опубликован на портале опубликования нормативно-правовых актов.
«По учебному предмету „Основы безопасности и защиты Родины“ <…> требования к предметным результатам освоения базового курса <…> должны отражать: сформированность представлений о современном общевойсковом бое; <…> способS боевого применения БПЛА», —
Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» появится в школах с 2024 года. Отмечается, что к преподаванию будут привлечены, в том числе, и участники спецоперации на Украине.
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