Кравцов раскрыл важность нового предмета, который ввели в школах из-за СВО

Кравцов: новый предмет, взамен ОБЖ, поможет школьникам избежать фейков об СВО

31 августа 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Школьники будут проходить начальную военную подготовку в рамках нового школьного предмета, взамен ОБЖ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В 2024 году в российских школах появится новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины». В рамках учебной программы школьники будут проходить начальную военную подготовку. В качестве приглашенных гостей будут привлекаться участники спецоперации, вернувшиеся с фронта. Все это поможет детям избежать фейков об СВО. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «[Основы безопасности и защиты Родины] — это предмет, который вводится со следующего учебного года. <…> Сделаем интересно, современно, будем привлекать тех кто возвращается из зоны спецоперации», — рассказал Сергей Кравцов в ходе X Общероссийского родительского собрания. Его трансляция проводится ВКонтакте. По словам Кравцова, в настоящий момент против России проводится большая информационная атака и дети должны быть к ней готовыми. И новый предмет в этом поможет. Министр добавил, что в рамках нового предмета ученики школ будут проходить начальную военную подготовку. Новый предмет должен будет появиться со следующего учебного года в 2024 году. «Основы безопасности и защиты Родины» заменит предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ). Суть предмета сохранится, но с большим акцентом на тему спецоперации. В конце июля Госдума приняла поправку о переименовании ОБЖ в школах. К 1 сентябрю 2024 года также будут готовы новые учебники по истории. Отдельная глава будет посвящена проведению специальной военной операции на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2024 году в российских школах появится новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины». В рамках учебной программы школьники будут проходить начальную военную подготовку. В качестве приглашенных гостей будут привлекаться участники спецоперации, вернувшиеся с фронта. Все это поможет детям избежать фейков об СВО. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «[Основы безопасности и защиты Родины] — это предмет, который вводится со следующего учебного года. <…> Сделаем интересно, современно, будем привлекать тех кто возвращается из зоны спецоперации», — рассказал Сергей Кравцов в ходе X Общероссийского родительского собрания. Его трансляция проводится ВКонтакте. По словам Кравцова, в настоящий момент против России проводится большая информационная атака и дети должны быть к ней готовыми. И новый предмет в этом поможет. Министр добавил, что в рамках нового предмета ученики школ будут проходить начальную военную подготовку. Новый предмет должен будет появиться со следующего учебного года в 2024 году. «Основы безопасности и защиты Родины» заменит предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ). Суть предмета сохранится, но с большим акцентом на тему спецоперации. В конце июля Госдума приняла поправку о переименовании ОБЖ в школах. К 1 сентябрю 2024 года также будут готовы новые учебники по истории. Отдельная глава будет посвящена проведению специальной военной операции на Украине.