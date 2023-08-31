Кравцов раскрыл важность нового предмета, который ввели в школах из-за СВО

Кравцов: новый предмет, взамен ОБЖ, поможет школьникам избежать фейков об СВО
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Клипарт. Магнитогорск, автомат, противогаз, урок обж
Школьники будут проходить начальную военную подготовку в рамках нового школьного предмета, взамен ОБЖ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В 2024 году в российских школах появится новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины». В рамках учебной программы школьники будут проходить начальную военную подготовку. В качестве приглашенных гостей будут привлекаться участники спецоперации, вернувшиеся с фронта. Все это поможет детям избежать фейков об СВО. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«[Основы безопасности и защиты Родины] — это предмет, который вводится со следующего учебного года. <…> Сделаем интересно, современно, будем привлекать тех кто возвращается из зоны спецоперации», — рассказал Сергей Кравцов в ходе X Общероссийского родительского собрания. Его трансляция проводится ВКонтакте. По словам Кравцова, в настоящий момент против России проводится большая информационная атака и дети должны быть к ней готовыми. И новый предмет в этом поможет.

Министр добавил, что в рамках нового предмета ученики школ будут проходить начальную военную подготовку. Новый предмет должен будет появиться со следующего учебного года в 2024 году.

«Основы безопасности и защиты Родины» заменит предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ). Суть предмета сохранится, но с большим акцентом на тему спецоперации.

В конце июля Госдума приняла поправку о переименовании ОБЖ в школах. К 1 сентябрю 2024 года также будут готовы новые учебники по истории. Отдельная глава будет посвящена проведению специальной военной операции на Украине.

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В 2024 году в российских школах появится новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины». В рамках учебной программы школьники будут проходить начальную военную подготовку. В качестве приглашенных гостей будут привлекаться участники спецоперации, вернувшиеся с фронта. Все это поможет детям избежать фейков об СВО. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «[Основы безопасности и защиты Родины] — это предмет, который вводится со следующего учебного года. <…> Сделаем интересно, современно, будем привлекать тех кто возвращается из зоны спецоперации», — рассказал Сергей Кравцов в ходе X Общероссийского родительского собрания. Его трансляция проводится ВКонтакте. По словам Кравцова, в настоящий момент против России проводится большая информационная атака и дети должны быть к ней готовыми. И новый предмет в этом поможет. Министр добавил, что в рамках нового предмета ученики школ будут проходить начальную военную подготовку. Новый предмет должен будет появиться со следующего учебного года в 2024 году. «Основы безопасности и защиты Родины» заменит предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ). Суть предмета сохранится, но с большим акцентом на тему спецоперации. В конце июля Госдума приняла поправку о переименовании ОБЖ в школах. К 1 сентябрю 2024 года также будут готовы новые учебники по истории. Отдельная глава будет посвящена проведению специальной военной операции на Украине.
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Ссылки по теме
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