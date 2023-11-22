Бастрыкин предложил внести поправки в Конституцию

Бастрыкин: в Конституции РФ необходимо прописать идеологию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Работа над Конституцией должна продолжаться, заявил Александр Бастрыкин Фото:

Работа над Конституцией должна продолжаться, с учетом включения в нее государственной идеологии. С таким предложением выступил глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

«В Конституцию необходимо прописать государственную идеологию», — передает слова Бастрыкина РИА Новости. Он подчеркнул, что необходимо продолжить работу над Конституцией.

Бастрыкин в ходе Петербургского международного юридического форума уже выступал с предложением внести в Конституцию РФ государственную идеологию. Он поддержал необходимость решить вопрос со статьей Конституции, которая в настоящее время не допускает государственную идеологию, передает РАПСИ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Работа над Конституцией должна продолжаться, с учетом включения в нее государственной идеологии. С таким предложением выступил глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин. «В Конституцию необходимо прописать государственную идеологию», — передает слова Бастрыкина РИА Новости. Он подчеркнул, что необходимо продолжить работу над Конституцией. Бастрыкин в ходе Петербургского международного юридического форума уже выступал с предложением внести в Конституцию РФ государственную идеологию. Он поддержал необходимость решить вопрос со статьей Конституции, которая в настоящее время не допускает государственную идеологию, передает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...