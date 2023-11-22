Бастрыкин предложил внести поправки в Конституцию

Работа над Конституцией должна продолжаться, с учетом включения в нее государственной идеологии. С таким предложением выступил глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.
«В Конституцию необходимо прописать государственную идеологию», — передает слова Бастрыкина РИА Новости. Он подчеркнул, что необходимо продолжить работу над Конституцией.
Бастрыкин в ходе Петербургского международного юридического форума уже выступал с предложением внести в Конституцию РФ государственную идеологию. Он поддержал необходимость решить вопрос со статьей Конституции, которая в настоящее время не допускает государственную идеологию, передает РАПСИ.
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