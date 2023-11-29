Песков отказался комментировать новость о запрете критики РФ для иностранцев

У Дмитрия Пескова нет комментариев касательно документа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла отказался комментировать заявление ТАСС о том, что МВД обяжет иностранцев подписывать документ о лояльности России. Такая новость появилась в СМИ накануне.
«Никакого нет комментария», — заявил Песков. Такое заявление он сделал в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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