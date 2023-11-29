Песков отказался комментировать новость о запрете критики РФ для иностранцев

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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
У Дмитрия Пескова нет комментариев касательно документа Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла отказался комментировать заявление ТАСС о том, что МВД обяжет иностранцев подписывать документ о лояльности России. Такая новость появилась в СМИ накануне.

«Никакого нет комментария», — заявил Песков. Такое заявление он сделал в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла отказался комментировать заявление ТАСС о том, что МВД обяжет иностранцев подписывать документ о лояльности России. Такая новость появилась в СМИ накануне. «Никакого нет комментария», — заявил Песков. Такое заявление он сделал в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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