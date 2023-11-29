Песков отказался комментировать новость о запрете критики РФ для иностранцев

29 ноября 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

У Дмитрия Пескова нет комментариев касательно документа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла отказался комментировать заявление ТАСС о том, что МВД обяжет иностранцев подписывать документ о лояльности России. Такая новость появилась в СМИ накануне. «Никакого нет комментария», — заявил Песков. Такое заявление он сделал в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла отказался комментировать заявление ТАСС о том, что МВД обяжет иностранцев подписывать документ о лояльности России. Такая новость появилась в СМИ накануне. «Никакого нет комментария», — заявил Песков. Такое заявление он сделал в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.