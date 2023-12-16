16 декабря 2023

В Волгограде ограничили работу аэропорта из-за атак БПЛА

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Аэропорт Волгограда ограничил перелет рейсов из-за атки БПЛА по области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В международном аэропорту Волгограда задержаны несколько рейсов на прилет и вылет после атаки украинских беспилотников по области. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Из онлайн-табло следует, что были задержаны четыре рейса. Один направлялся в Стамбул, еще два в Москву и один в Санкт-Петербург. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы Минобороны отразили атаку БПЛА, погибших и разрушений нет.

Украина атаковала три российские области в ночь на 17 декабря. Вражеские дроны были замечены в Волгоградской, Ростовской и Липецкой областях, все беспилотники были сбиты. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что это был первый случай, когда вражеские беспилотники пытались атаковать регион, жертв нет.

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В международном аэропорту Волгограда задержаны несколько рейсов на прилет и вылет после атаки украинских беспилотников по области. Об этом сообщается на сайте аэропорта. Из онлайн-табло следует, что были задержаны четыре рейса. Один направлялся в Стамбул, еще два в Москву и один в Санкт-Петербург. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы Минобороны отразили атаку БПЛА, погибших и разрушений нет. Украина атаковала три российские области в ночь на 17 декабря. Вражеские дроны были замечены в Волгоградской, Ростовской и Липецкой областях, все беспилотники были сбиты. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что это был первый случай, когда вражеские беспилотники пытались атаковать регион, жертв нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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