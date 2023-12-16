В Волгограде ограничили работу аэропорта из-за атак БПЛА

17 декабря 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Аэропорт Волгограда ограничил перелет рейсов из-за атки БПЛА по области Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Dalton Swanbeck новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В международном аэропорту Волгограда задержаны несколько рейсов на прилет и вылет после атаки украинских беспилотников по области. Об этом сообщается на сайте аэропорта. Из онлайн-табло следует, что были задержаны четыре рейса. Один направлялся в Стамбул, еще два в Москву и один в Санкт-Петербург. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы Минобороны отразили атаку БПЛА, погибших и разрушений нет. Украина атаковала три российские области в ночь на 17 декабря. Вражеские дроны были замечены в Волгоградской, Ростовской и Липецкой областях, все беспилотники были сбиты. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что это был первый случай, когда вражеские беспилотники пытались атаковать регион, жертв нет.

В международном аэропорту Волгограда задержаны несколько рейсов на прилет и вылет после атаки украинских беспилотников по области. Об этом сообщается на сайте аэропорта. Из онлайн-табло следует, что были задержаны четыре рейса. Один направлялся в Стамбул, еще два в Москву и один в Санкт-Петербург. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы Минобороны отразили атаку БПЛА, погибших и разрушений нет. Украина атаковала три российские области в ночь на 17 декабря. Вражеские дроны были замечены в Волгоградской, Ростовской и Липецкой областях, все беспилотники были сбиты. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что это был первый случай, когда вражеские беспилотники пытались атаковать регион, жертв нет.