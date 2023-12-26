В РФ хотят приравнять смеси для вейпа к никотиновой продукции

26 декабря 2023 в 23:04 Размер текста - 17 +

Законопроект поможет преодолеть никотиновую зависимости у молодежи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госдума рассмотрит законопроект, который предлагает приравнять никотиносодержащие и безникотиновые бестабачные смеси для нагревания к никотиносодержащей продукции. Об этом говорится в электронной базе ГД. «Данный законопроект относит никотинсодержащие и безникотиновые бестабачные смеси для нагревания, подобно никотинсодержащим и безникотиновым жидкостям, к никотинсодержащей продукции», — говорится в документе. Уточняется, что это изменение поможет преодолеть никотиновую зависимости у молодежи. Продавцы вейпов просили депутатов штрафовать родителей курящих детей. Обращение было направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину и его зампреду Петру Толстому.

Госдума рассмотрит законопроект, который предлагает приравнять никотиносодержащие и безникотиновые бестабачные смеси для нагревания к никотиносодержащей продукции. Об этом говорится в электронной базе ГД. «Данный законопроект относит никотинсодержащие и безникотиновые бестабачные смеси для нагревания, подобно никотинсодержащим и безникотиновым жидкостям, к никотинсодержащей продукции», — говорится в документе. Уточняется, что это изменение поможет преодолеть никотиновую зависимости у молодежи. Продавцы вейпов просили депутатов штрафовать родителей курящих детей. Обращение было направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину и его зампреду Петру Толстому.