26 декабря 2023

В РФ хотят приравнять смеси для вейпа к никотиновой продукции

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
Законопроект поможет преодолеть никотиновую зависимости у молодежи Фото:

Госдума рассмотрит законопроект, который предлагает приравнять никотиносодержащие и безникотиновые бестабачные смеси для нагревания к никотиносодержащей продукции. Об этом говорится в электронной базе ГД.

«Данный законопроект относит никотинсодержащие и безникотиновые бестабачные смеси для нагревания, подобно никотинсодержащим и безникотиновым жидкостям, к никотинсодержащей продукции», — говорится в документе. Уточняется, что это изменение поможет преодолеть никотиновую зависимости у молодежи.

Продавцы вейпов просили депутатов штрафовать родителей курящих детей. Обращение было направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину и его зампреду Петру Толстому.

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Госдума рассмотрит законопроект, который предлагает приравнять никотиносодержащие и безникотиновые бестабачные смеси для нагревания к никотиносодержащей продукции. Об этом говорится в электронной базе ГД. «Данный законопроект относит никотинсодержащие и безникотиновые бестабачные смеси для нагревания, подобно никотинсодержащим и безникотиновым жидкостям, к никотинсодержащей продукции», — говорится в документе. Уточняется, что это изменение поможет преодолеть никотиновую зависимости у молодежи. Продавцы вейпов просили депутатов штрафовать родителей курящих детей. Обращение было направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину и его зампреду Петру Толстому.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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