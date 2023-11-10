Продавцы вейпов попросили депутатов штрафовать родителей курящих детей

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Торжественная линейка студентов КГУ в ЦПКиО. Курган, курение, студенты, вейп, электронная сигарета, айкос
СПИНИ в своем обращении предложили расширить действие статьи 20.22 КоАП Фото:

Председателя Госдумы Вячеслава Володина попросили ввести административные штрафы для родителей, дети которых курят. Также подобная просьба была направлена и зампреду Володина Петру Толстому. С таким обращением выступил Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ).

«Такое обращение помимо Володина было направлено его зампреду Петру Толстому и председателю думского комитета по молодежной политике Артему Метелеву (все — „Единая Россия“)», — передает газета «Ведомости», в распоряжении которой есть копии писем. По информации газеты, в обращениях Союз выступает с предложением расширить действие статьи 20.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В нее могут добавить наказание родителям за курящих детей. На данный момент статья предполагает выписывание административных штрафов от 1500 до 2000 рублей родителям тех детей, которые находятся в алкогольном и наркотическом опьянении.

Ранее сообщалось, что Госдума увеличила размер штрафов за распространение продукции, которая содержит никотин. В нее также входят вейпы. Известно, что размер штрафа будет увеличен от двух до пяти тысяч рублей.

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Председателя Госдумы Вячеслава Володина попросили ввести административные штрафы для родителей, дети которых курят. Также подобная просьба была направлена и зампреду Володина Петру Толстому. С таким обращением выступил Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ). «Такое обращение помимо Володина было направлено его зампреду Петру Толстому и председателю думского комитета по молодежной политике Артему Метелеву (все — „Единая Россия“)», — передает газета «Ведомости», в распоряжении которой есть копии писем. По информации газеты, в обращениях Союз выступает с предложением расширить действие статьи 20.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В нее могут добавить наказание родителям за курящих детей. На данный момент статья предполагает выписывание административных штрафов от 1500 до 2000 рублей родителям тех детей, которые находятся в алкогольном и наркотическом опьянении. Ранее сообщалось, что Госдума увеличила размер штрафов за распространение продукции, которая содержит никотин. В нее также входят вейпы. Известно, что размер штрафа будет увеличен от двух до пяти тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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