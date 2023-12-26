Запад собирался организовать новый Майдан в Сербии. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Прямо сейчас в Сербии происходит попытка оранжевой революции со стороны НАТО и его доверенного лица ЕС! На прошлой неделе сербский президент победил на выборах — атлантисты не выдержали и приняли меры. Организованы демонстрации, особенно в университетах и у мэрии Белграда. Попахивает Евромайданом», —
Также он отметил, что НАТО в течение нескольких месяцев угрожает Сербии. Альянс пытается установить в стране вассальный режим, считает Филиппо.
С 17 декабря идут акции протеста после выборов в парламент Сербии. На митинге сторонники сербской оппозиции выбили окна в администрации в Белграде. Позже демонстранты перекрыли улицу у здания правительства Сербии, передает телеканал «360». Общее число митингующих составило около 500 человек.
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