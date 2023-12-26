Запад обвинили в попытке организовать Майдан в Сербии

Французский политик Филиппо обвинил Запад в организации нового Майдана в Сербии

27 декабря 2023 в 03:48 Размер текста - 17 +

НАТО в течение нескольких месяцев угрожает Сербии и пытается установить в стране вассальный режим Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Запад собирался организовать новый Майдан в Сербии. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Прямо сейчас в Сербии происходит попытка оранжевой революции со стороны НАТО и его доверенного лица ЕС! На прошлой неделе сербский президент победил на выборах — атлантисты не выдержали и приняли меры. Организованы демонстрации, особенно в университетах и у мэрии Белграда. Попахивает Евромайданом», — пишет политик в соцсети X. Также он отметил, что НАТО в течение нескольких месяцев угрожает Сербии. Альянс пытается установить в стране вассальный режим, считает Филиппо. С 17 декабря идут акции протеста после выборов в парламент Сербии. На митинге сторонники сербской оппозиции выбили окна в администрации в Белграде. Позже демонстранты перекрыли улицу у здания правительства Сербии, передает телеканал «360». Общее число митингующих составило около 500 человек.

Запад собирался организовать новый Майдан в Сербии. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Прямо сейчас в Сербии происходит попытка оранжевой революции со стороны НАТО и его доверенного лица ЕС! На прошлой неделе сербский президент победил на выборах — атлантисты не выдержали и приняли меры. Организованы демонстрации, особенно в университетах и у мэрии Белграда. Попахивает Евромайданом», — пишет политик в соцсети X. Также он отметил, что НАТО в течение нескольких месяцев угрожает Сербии. Альянс пытается установить в стране вассальный режим, считает Филиппо. С 17 декабря идут акции протеста после выборов в парламент Сербии. На митинге сторонники сербской оппозиции выбили окна в администрации в Белграде. Позже демонстранты перекрыли улицу у здания правительства Сербии, передает телеканал «360». Общее число митингующих составило около 500 человек.