26 декабря 2023

Запад обвинили в попытке организовать Майдан в Сербии

Французский политик Филиппо обвинил Запад в организации нового Майдана в Сербии
© Служба новостей «URA.RU»
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Нато.вооружение. техника. stock, нато, флаг, nato, североатлантический альянс,  stock
НАТО в течение нескольких месяцев угрожает Сербии и пытается установить в стране вассальный режим Фото:

Запад собирался организовать новый Майдан в Сербии. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Прямо сейчас в Сербии происходит попытка оранжевой революции со стороны НАТО и его доверенного лица ЕС! На прошлой неделе сербский президент победил на выборах — атлантисты не выдержали и приняли меры. Организованы демонстрации, особенно в университетах и у мэрии Белграда. Попахивает Евромайданом», — пишет политик в соцсети X.

Также он отметил, что НАТО в течение нескольких месяцев угрожает Сербии. Альянс пытается установить в стране вассальный режим, считает Филиппо.

С 17 декабря идут акции протеста после выборов в парламент Сербии. На митинге сторонники сербской оппозиции выбили окна в администрации в Белграде. Позже демонстранты перекрыли улицу у здания правительства Сербии, передает телеканал «360». Общее число митингующих составило около 500 человек.

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Запад собирался организовать новый Майдан в Сербии. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Прямо сейчас в Сербии происходит попытка оранжевой революции со стороны НАТО и его доверенного лица ЕС! На прошлой неделе сербский президент победил на выборах — атлантисты не выдержали и приняли меры. Организованы демонстрации, особенно в университетах и у мэрии Белграда. Попахивает Евромайданом», — пишет политик в соцсети X. Также он отметил, что НАТО в течение нескольких месяцев угрожает Сербии. Альянс пытается установить в стране вассальный режим, считает Филиппо. С 17 декабря идут акции протеста после выборов в парламент Сербии. На митинге сторонники сербской оппозиции выбили окна в администрации в Белграде. Позже демонстранты перекрыли улицу у здания правительства Сербии, передает телеканал «360». Общее число митингующих составило около 500 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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