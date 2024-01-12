Краснодарским детям показали новогоднее шоу с эротическими сценами в местном ДК

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Новогодняя ёлка главы города. Сургут, шоу, новогодняя елка, маскарад, костюмированное представление, праздник
Дети пришли на новогоднее шоу, которое предназначалось для взрослых, пишет Baza Фото:

В одном из краснодарских сел для местных детей было поставлено новогоднее представление под названием «Чудеса там, где в них верят». Мероприятие включало в свой сюжет эротические сцены.

«Дети из Краснодарского края оказались невольными зрителями новогоднего спектакля со сценами 18+», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что, cогласно информации, указанной на афише, представление было ориентировано на взрослых, однако зрители были шокированы появлением Деда Мороза в одних трусах и его поведением, которое никак не подходит для помещений культурного центра.

Некоторые зрители, недовольные происходящим, решили снять несколько видеороликов, в которых были запечатлены наиболее скандальные сцены. Со временем эти видеоматериалы попали в руки авторитетных лиц краевого руководства, что привело к серьезным последствиям. В результате данного инцидента, руководитель данного поселения был снят с должности, а все, кто принимал участие в организации этого представления, включая директора дома культуры, подали заявления на увольнение, передали в telegram-канале.

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В одном из краснодарских сел для местных детей было поставлено новогоднее представление под названием «Чудеса там, где в них верят». Мероприятие включало в свой сюжет эротические сцены. «Дети из Краснодарского края оказались невольными зрителями новогоднего спектакля со сценами 18+», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что, cогласно информации, указанной на афише, представление было ориентировано на взрослых, однако зрители были шокированы появлением Деда Мороза в одних трусах и его поведением, которое никак не подходит для помещений культурного центра. Некоторые зрители, недовольные происходящим, решили снять несколько видеороликов, в которых были запечатлены наиболее скандальные сцены. Со временем эти видеоматериалы попали в руки авторитетных лиц краевого руководства, что привело к серьезным последствиям. В результате данного инцидента, руководитель данного поселения был снят с должности, а все, кто принимал участие в организации этого представления, включая директора дома культуры, подали заявления на увольнение, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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