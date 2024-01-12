Краснодарским детям показали новогоднее шоу с эротическими сценами в местном ДК

12 января 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Дети пришли на новогоднее шоу, которое предназначалось для взрослых, пишет Baza Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В одном из краснодарских сел для местных детей было поставлено новогоднее представление под названием «Чудеса там, где в них верят». Мероприятие включало в свой сюжет эротические сцены. «Дети из Краснодарского края оказались невольными зрителями новогоднего спектакля со сценами 18+», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что, cогласно информации, указанной на афише, представление было ориентировано на взрослых, однако зрители были шокированы появлением Деда Мороза в одних трусах и его поведением, которое никак не подходит для помещений культурного центра. Некоторые зрители, недовольные происходящим, решили снять несколько видеороликов, в которых были запечатлены наиболее скандальные сцены. Со временем эти видеоматериалы попали в руки авторитетных лиц краевого руководства, что привело к серьезным последствиям. В результате данного инцидента, руководитель данного поселения был снят с должности, а все, кто принимал участие в организации этого представления, включая директора дома культуры, подали заявления на увольнение, передали в telegram-канале.

В одном из краснодарских сел для местных детей было поставлено новогоднее представление под названием «Чудеса там, где в них верят». Мероприятие включало в свой сюжет эротические сцены. «Дети из Краснодарского края оказались невольными зрителями новогоднего спектакля со сценами 18+», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что, cогласно информации, указанной на афише, представление было ориентировано на взрослых, однако зрители были шокированы появлением Деда Мороза в одних трусах и его поведением, которое никак не подходит для помещений культурного центра. Некоторые зрители, недовольные происходящим, решили снять несколько видеороликов, в которых были запечатлены наиболее скандальные сцены. Со временем эти видеоматериалы попали в руки авторитетных лиц краевого руководства, что привело к серьезным последствиям. В результате данного инцидента, руководитель данного поселения был снят с должности, а все, кто принимал участие в организации этого представления, включая директора дома культуры, подали заявления на увольнение, передали в telegram-канале.