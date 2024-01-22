Эдгард Запашный бросил вызов Ивлеевой из-за жителей Донецка

Эдгард Запашный предложил Ивлеевой лично поехать в Донецк

22 января 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

Эдгар Запашный считает, что Анастасия Ивлеева должна лично посмотреть, как живут люди Донбасса Фото: Илья Московец © URA.RU Народный артист РФ Эдгар Запашный бросил вызов блогерше Анастасии Ивлеевой, предложив ей поехать в Донецк, чтобы лично посмотреть, как живут люди, которые подвергаются украинским обстрелам. Такое предложение артист разместил в своем telegram-канале, в ответ на соболезнования со стороны Ивлеевой из-за обстрела Донецка украинскими войсками. «Настя, я с тобой лично готов поехать в Донецк. <…> Это вызов. Я пишу всем твоим директорам. <…> Распространим это сообщение», — обозначил Эдгар Запашный в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы Ивлеева не просто написала соболезнования в своих соцсетях, но и лично посмотрела, как живут жители Донецка. Вооруженные силы Украины обстреляли рынок Донецка 21 января. В результате происшествия погибли 25 человек. Среди них дети. После этого Ивлеева написала о своих соболезнованиях. После того как блогерша организовала в Москве «голую вечеринку», общественность начала осуждать ее за это.

Народный артист РФ Эдгар Запашный бросил вызов блогерше Анастасии Ивлеевой, предложив ей поехать в Донецк, чтобы лично посмотреть, как живут люди, которые подвергаются украинским обстрелам. Такое предложение артист разместил в своем telegram-канале, в ответ на соболезнования со стороны Ивлеевой из-за обстрела Донецка украинскими войсками. «Настя, я с тобой лично готов поехать в Донецк. <…> Это вызов. Я пишу всем твоим директорам. <…> Распространим это сообщение», — обозначил Эдгар Запашный в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы Ивлеева не просто написала соболезнования в своих соцсетях, но и лично посмотрела, как живут жители Донецка. Вооруженные силы Украины обстреляли рынок Донецка 21 января. В результате происшествия погибли 25 человек. Среди них дети. После этого Ивлеева написала о своих соболезнованиях. После того как блогерша организовала в Москве «голую вечеринку», общественность начала осуждать ее за это.