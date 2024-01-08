Аналитик Рябов: Россия нарастит экспорт СПГ на 15%

09 января 2024 в 06:13 Размер текста - 17 +

РФ увеличит экспорт СПГ на 4-5 миллионов тонн в год Фото: Илья Московец © URA.RU Россия в 2024 году может на 15% увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил главный эксперт департамента по аналитике в нефтегазовой отрасли аналитического центра ТЭК Андрей Рябов. «В 2024 году рост рынка СПГ продолжится. Увеличение производства и экспорта может составить около 3% от уровня 2023 года, до порядка 420 миллионов тонн. Крупнейшие страны — экспортеры СПГ сохранят позиции на рынке, при этом ощутимый рост производства ожидается только в России и США», — рассказал Рябов журналистам ТАСС. Запуск «Арктик СПГ — 2» даст возможность РФ увеличить экспорт сжиженного газа примерно на 15% или 5 миллионов тонн в год. По итогам 2024 года экспорт газа может вырасти до 38 миллионов тонн в год. По прогнозу АЦ ТЭК, США нарастят экспорт СПГ на том же уровне, что и Россия — на 4-5 миллионов тонн в год. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал в декабре прошлого года запуск первой линии проекта «Арктик СПГ-2». Он отметил, что в долгосрочной перспективе ЯНАО станет абсолютным лидером по добыче газа как в российской, так и в мировой экономике. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода. В рамках проекта планируют построить три технологические линии общей мощностью 19,8 миллиона тонн в год, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия в 2024 году может на 15% увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил главный эксперт департамента по аналитике в нефтегазовой отрасли аналитического центра ТЭК Андрей Рябов. «В 2024 году рост рынка СПГ продолжится. Увеличение производства и экспорта может составить около 3% от уровня 2023 года, до порядка 420 миллионов тонн. Крупнейшие страны — экспортеры СПГ сохранят позиции на рынке, при этом ощутимый рост производства ожидается только в России и США», — рассказал Рябов журналистам ТАСС. Запуск «Арктик СПГ — 2» даст возможность РФ увеличить экспорт сжиженного газа примерно на 15% или 5 миллионов тонн в год. По итогам 2024 года экспорт газа может вырасти до 38 миллионов тонн в год. По прогнозу АЦ ТЭК, США нарастят экспорт СПГ на том же уровне, что и Россия — на 4-5 миллионов тонн в год. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал в декабре прошлого года запуск первой линии проекта «Арктик СПГ-2». Он отметил, что в долгосрочной перспективе ЯНАО станет абсолютным лидером по добыче газа как в российской, так и в мировой экономике. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода. В рамках проекта планируют построить три технологические линии общей мощностью 19,8 миллиона тонн в год, передает телеканал 360.