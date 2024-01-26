У выжившего при крушении самолета в Афганистане пилота случился инфаркт. Видео

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У пилота Falcon-10, упавшего в Афганистане, случился инфаркт Фото:

У пилота, выжившего при крушении самолета Falcon-10 в Афганистане, случился острый инфаркт передней стенки миокарда. Его экстренно госпитализировали после возвращения в Москву.

«У 41-летнего Дмитрия Белякова острый инфаркт передней стенки миокарда — поражена вся толща мышечной стенки сердца», — сообщил telegram-канал Mash. Отмечается, что пилота экстренно госпитализировали после возвращения в Москву, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Бизнес-джет Falcon-10 разбился в горах Афганистана 21 января. На борту находились два пассажира и четыре члена экипажа. В результате погибли двое россиян — Анатолий и Анна Евсюковы. URA.RU приводило всю информацию, известную о происшествии.

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У пилота, выжившего при крушении самолета Falcon-10 в Афганистане, случился острый инфаркт передней стенки миокарда. Его экстренно госпитализировали после возвращения в Москву. «У 41-летнего Дмитрия Белякова острый инфаркт передней стенки миокарда — поражена вся толща мышечной стенки сердца», — сообщил telegram-канал Mash. Отмечается, что пилота экстренно госпитализировали после возвращения в Москву, сейчас он находится в тяжелом состоянии. Бизнес-джет Falcon-10 разбился в горах Афганистана 21 января. На борту находились два пассажира и четыре члена экипажа. В результате погибли двое россиян — Анатолий и Анна Евсюковы. URA.RU приводило всю информацию, известную о происшествии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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