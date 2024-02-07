В Киеве прогремели взрывы

В Киеве и области гремят взрывы
В Киевской области раздались взрывы. Также сообщается об ударах непосредственно по самому городу. Об этом сообщает «РБК-Украина».
«В Киевской области раздались взрывы», — передает СМИ. Как отмечает telegram-канал Readovka, в украинской столице также звучат взрывы. До этого отмечалось, что во всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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