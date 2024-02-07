В Киеве прогремели взрывы

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В Киеве и области гремят взрывы Фото:

В Киевской области раздались взрывы. Также сообщается об ударах непосредственно по самому городу. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«В Киевской области раздались взрывы», — передает СМИ. Как отмечает telegram-канал Readovka, в украинской столице также звучат взрывы. До этого отмечалось, что во всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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В Киевской области раздались взрывы. Также сообщается об ударах непосредственно по самому городу. Об этом сообщает «РБК-Украина». «В Киевской области раздались взрывы», — передает СМИ. Как отмечает telegram-канал Readovka, в украинской столице также звучат взрывы. До этого отмечалось, что во всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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