США ввели антироссийские санкции против ОАЭ, Либерии и Габона

09 февраля 2024 в 00:32 Размер текста - 17 +

Четыре компании и нефтетанкер попали под санкции США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США наложили антироссийские санкции на три компании из ОАЭ, одну из Либерии и на нефтяной танкер под флагом Габона. Об этом сообщили в министерстве финансов страны. «Либерийская фирма NS Leader Shipping Incorporated вместе с ее танкером NS LEADER, эмиратские Oil Tankers SCF MGMT FZCO, Talassa Shipping DMCC и Zeenit Supply and Trading DMCC», — следует из списка компаний, опубликованном министерством. В настоящее время Соединенные Штаты разыскивают морские суда, которых уличили в обходе «ценового потолка» на экспортируемую российскую нефть. Кроме того, американские власти с 1 марта 2024 года запретили импорт непромышленных алмазов весом от одного карата из РФ. В Минфине США отметили, что с 1 сентября запрет на импорт будет введен на несортированные алмазы весом от 0,5 карата.

США наложили антироссийские санкции на три компании из ОАЭ, одну из Либерии и на нефтяной танкер под флагом Габона. Об этом сообщили в министерстве финансов страны. «Либерийская фирма NS Leader Shipping Incorporated вместе с ее танкером NS LEADER, эмиратские Oil Tankers SCF MGMT FZCO, Talassa Shipping DMCC и Zeenit Supply and Trading DMCC», — следует из списка компаний, опубликованном министерством. В настоящее время Соединенные Штаты разыскивают морские суда, которых уличили в обходе «ценового потолка» на экспортируемую российскую нефть. Кроме того, американские власти с 1 марта 2024 года запретили импорт непромышленных алмазов весом от одного карата из РФ. В Минфине США отметили, что с 1 сентября запрет на импорт будет введен на несортированные алмазы весом от 0,5 карата.