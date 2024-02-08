США ввели антироссийские санкции против ОАЭ, Либерии и Габона

США наложили антироссийские санкции на три компании из ОАЭ, одну из Либерии и на нефтяной танкер под флагом Габона. Об этом сообщили в министерстве финансов страны.
«Либерийская фирма NS Leader Shipping Incorporated вместе с ее танкером NS LEADER, эмиратские Oil Tankers SCF MGMT FZCO, Talassa Shipping DMCC и Zeenit Supply and Trading DMCC», — следует из списка компаний, опубликованном министерством. В настоящее время Соединенные Штаты разыскивают морские суда, которых уличили в обходе «ценового потолка» на экспортируемую российскую нефть.
Кроме того, американские власти с 1 марта 2024 года запретили импорт непромышленных алмазов весом от одного карата из РФ. В Минфине США отметили, что с 1 сентября запрет на импорт будет введен на несортированные алмазы весом от 0,5 карата.
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