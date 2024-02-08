08 февраля 2024

США ввели антироссийские санкции против ОАЭ, Либерии и Габона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Четыре компании и нефтетанкер попали под санкции США Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США наложили антироссийские санкции на три компании из ОАЭ, одну из Либерии и на нефтяной танкер под флагом Габона. Об этом сообщили в министерстве финансов страны.

«Либерийская фирма NS Leader Shipping Incorporated вместе с ее танкером NS LEADER, эмиратские Oil Tankers SCF MGMT FZCO, Talassa Shipping DMCC и Zeenit Supply and Trading DMCC», — следует из списка компаний, опубликованном министерством. В настоящее время Соединенные Штаты разыскивают морские суда, которых уличили в обходе «ценового потолка» на экспортируемую российскую нефть.

Кроме того, американские власти с 1 марта 2024 года запретили импорт непромышленных алмазов весом от одного карата из РФ. В Минфине США отметили, что с 1 сентября запрет на импорт будет введен на несортированные алмазы весом от 0,5 карата.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США наложили антироссийские санкции на три компании из ОАЭ, одну из Либерии и на нефтяной танкер под флагом Габона. Об этом сообщили в министерстве финансов страны. «Либерийская фирма NS Leader Shipping Incorporated вместе с ее танкером NS LEADER, эмиратские Oil Tankers SCF MGMT FZCO, Talassa Shipping DMCC и Zeenit Supply and Trading DMCC», — следует из списка компаний, опубликованном министерством. В настоящее время Соединенные Штаты разыскивают морские суда, которых уличили в обходе «ценового потолка» на экспортируемую российскую нефть. Кроме того, американские власти с 1 марта 2024 года запретили импорт непромышленных алмазов весом от одного карата из РФ. В Минфине США отметили, что с 1 сентября запрет на импорт будет введен на несортированные алмазы весом от 0,5 карата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...